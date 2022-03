Real Madrid : la Benzema-dépendance en une stat !

La suite après cette publicité

Après la lourde défaite du Real Madrid dans le Clasico face au Barça dimanche (4-0), Opta a publié une statistique qui montre l’importance de l’attaquant français Karim Benzema dans l’effectif madrilène. Voire même une certaine dépendance des performances du Real à la présence du buteur des Bleus, qui était justement absent lors du match face à Barcelone.

Selon le spécialiste des statistiques, depuis la saison 2018/2019 le Real Madrid n’a gagné que 45,4 % de ses matches de Liga lorsque le Français n’était pas sur la pelouse avec seulement 5 victoires en 11 matches. La formation madrilène remporte en revanche 65,9 % lorsque Benzema est sur le terrain avec 87 victoires en 132 matches.

45,4% - Since 2018/19 season, Real Madrid haven’t reached a half of the victories without Karim #Benzema 🇫🇷 on the pitch in #LaLiga (45,4%, GP11 W5 D3 L3) compare to their 65,9% with him (GP132 W87 D26 L19). Dependence#Clasico #RealMadridvsBarcelona pic.twitter.com/kPlvSy4tLj