Arsenal : deux retours importants avant le Sporting CP

L’effectif d’Arsenal enregistre des nouvelles encourageantes avant son quart de finale aller de Ligue des champions contre le Sporting Portugal. Declan Rice, qui avait manqué le dernier match de FA Cup après avoir quitté le rassemblement de l’équipe d’Angleterre, a pu reprendre l’entraînement collectif ce lundi comme rapporté par plusieurs médias. Il est accompagné du défenseur brésilien Gabriel, dont l’état de santé suscitait des inquiétudes suite à une blessure au genou face à Southampton, mais qui a finalement participé à la séance collective avant le départ de l’équipe pour Lisbonne.

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Malgré ces retours, ainsi que celui de l’ailier belge Leandro Trossard, le groupe de Mikel Arteta reste privé de Bukayo Saka, absent de l’entraînement après son forfait avec la sélection nationale. Le club londonien, actuel leader de la Premier League, cherchera donc à inverser cette dynamique lors de ce déplacement européen avant de reprendre la course au titre samedi prochain.