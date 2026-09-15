Nouvelles révélations sur les tensions entre Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé

La polémique entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé prend une nouvelle dimension. Après la victoire du PSG à Brest (0-1), l’attaquant parisien avait profité de son passage au micro de Ligue 1+ pour répondre aux récentes déclarations de son coéquipier en équipe de France. « Je n’ai jamais été l’élu, j’ai bossé et j’ai été récompensé dans une année fantastique avec le Paris Saint-Germain », avait notamment lancé Dembélé, en référence aux propos de Mbappé, qui avait expliqué avoir « toujours été vu comme l’élu ». Une sortie qui n’aurait finalement rien eu d’improvisé.

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Selon RMC Sport, le PSG et Ousmane Dembélé avaient en effet préparé cette prise de parole avant même la rencontre. La réponse aurait été organisée et la prise de parole au micro du diffuseur a été établie en amont, est-il expliqué. «Il vient au micro, mais vous devez lui poser une question sur le Ballon d’Or, sinon il ne vient pas», aurait exigé le PSG, pour envoyer une sorte de réponse organisée aux déclarations de Mbappé. La bataille autour du Ballon d’Or 2026 est désormais clairement lancée entre les deux Français, à un peu plus d’un mois du verdict.

Dembélé et Mbappé vont s’expliquer avec les Bleus

Dans un entretien accordé à France Football le 12 septembre, Dembélé avait déjà défendu sa candidature. «cette saison, j’ai été meilleur dans les moments décisifs, très clairement. Et ça joue. C’est le premier critère, non ?». Une déclaration publiée au lendemain de l’entretien de Mbappé, dans lequel le capitaine des Bleus avait, lui aussi, affiché ses ambitions en estimant qu’il n’y avait pas meilleur que lui la saison dernière. Cette guerre de communication intervient alors que l’entourage de Dembélé aurait très mal vécu certaines déclarations de son compatriote.

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De son côté, Kylian Mbappé aurait été surpris par la réponse publique de son ami, mais n’aurait aucune intention de lui répondre par médias interposés. L’attaquant du Real Madrid privilégierait désormais une discussion directement avec Dembélé afin de mettre les choses à plat lors du prochain rassemblement de l’équipe de France, prévu à la fin du mois. Une explication qui pourrait s’avérer nécessaire alors que les tensions entre les deux joueurs commenceraient également à diviser le vestiaire des Bleus, où deux camps se seraient formés. Zinédine Zidane pourrait donc rapidement devoir gérer son premier dossier chaud…