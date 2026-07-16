Coupe du Monde 2026, Argentine : la FIFA sort du silence après la banderole polémique sur les Malouines
Au lendemain de la banderole "les Malouines sont argentines", déployée par plusieurs joueurs de l’Albiceleste lors des célébrations de la victoire face à l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde 2026 (2-1), la FIFA est sortie du silence. Alors que ce type de message politique va clairement à l’encontre du règlement de l’instance, la FIFA a décidé de temporiser avant une éventuelle sanction.
«Comme le prévoit la procédure habituelle, la commission disciplinaire indépendante de la Fifa examine actuellement les rapports du match et prend en compte les circonstances pertinentes avant de décider d’éventuelles mesures supplémentaires, conformément au Code disciplinaire de la Fifa», indique un porte-parole de l’instance.
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