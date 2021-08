OM : le très beau début de saison de Cengiz Ünder

La suite après cette publicité

Avant la fin du championnat, Florian Thauvin, le presque éternel ailier droit de l'Olympique de Marseille, annonçait son départ libre pour rallier André Pierre-Gignac, du côté du Mexique, aux Tigres de Monterrey. Par conséquent, Pablo Longoria, le président, très friand du marché des transferts, avait du pain sur la planche pour trouver un remplaçant à l'Orléanais.

Rapidement, un nom a surgi : Cengiz Ünder, l'ailier turc de l'AS Roma, prêté en Angleterre, à Leicester, l'année passée. Après des débuts extrêmement prometteurs à Istanbul Basakasehir puis à l'AS Roma, il s'est blessé et a eu beaucoup de mal à revenir. C'était donc un pari, pas forcément risqué vu la qualité du gaucher, que prenait l'Espagnol.

Une blessure au mollet

Présent et plutôt bon en préparation malgré quelques gestes superflus, on a vite compris qu'il serait le choix numéro un, pour l'aile droite, de Jorge Sampaoli pour la saison. Titulaire contre Montpellier, c'est lui qui a ouvert le compteur des Olympiens à la Mosson, redonnant espoir aux siens. Des contrôles de qualité, des prises de risques dans son jeu. Quelque chose qui allait forcément plaire au Vélodrome.

Il est le premier joueur à réaliser une telle performance depuis... @dimpayet17 en 2013 🤝#OMFCGB pic.twitter.com/0nlL5Q6KMC — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) August 15, 2021

Rendez-vous pris, donc, ce dimanche soir contre Bordeaux. Sans surprise, il a été aussi précieux dans ses appels, ses choix de renversements de jeu et ses prises de balles. Une nouvelle fois, suite à un débordement côté gauche, cette fois de Gerson, il était seul pour ouvrir la marque et est allé célébrer du côté du virage sud. Toujours aussi entreprenant, il s'est toutefois blessé au mollet en milieu de seconde période et a dû laisser sa place à la 72e minute. Mais c'est de très bon augure pour la suite et sa blessure ne semble pas grave. « Normalement, c'est surtout lié à la fatigue. On nous a rien communiqué le concernant », a expliqué Jorge Sampaoli en conférence de presse.