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Ligue des Champions

PSG : les joueurs ont fêté Halloween

Par Allan Brevi
1 min.
Joie PSG @Maxppp
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Villarreal PSG
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Après avoir parfaitement lancé la 9e journée de Ligue 1 avec une large victoire face au Havre (1-5), portée par le triplé d’Achraf Hakimi et les réalisations de Senny Mayulu et Mika Godts, le Paris Saint-Germain a prolongé sa soirée loin des terrains. Comme le rapporte L’Équipe, l’ensemble du vestiaire parisien était convié à un dîner organisé ce samedi soir dans un restaurant du 8e arrondissement de Paris, à l’occasion d’une soirée spéciale Halloween.

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Paris Saint-Germain
They thought they were coming to train... but it was Halloween! 🤣🎃

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Cette initiative a permis aux joueurs de se retrouver dans un cadre différent et de partager un moment de convivialité après leur succès. Tous les membres de l’effectif étaient invités pour cette soirée placée sous le signe de la cohésion, avant de rapidement retrouver le quotidien sportif. Les regards sont désormais tournés vers le déplacement à Villarreal, mardi, en Ligue des Champions.

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