OM : Bruno Genesio et le cas Igor Paixão

L’OM a probablement montré son meilleur visage depuis le début de saison du côté de Leverkusen jeudi soir. Grâce à une très belle performance défensive et un collectif bien huilé, le club phocéen est reparti d’Allemagne avec la victoire (1-0) et se relance dans cette Ligue Europa. Il faut maintenant confirmer en championnat, où un déplacement compliqué l’attend à Lens ce dimanche (20h45). Bruno Genesio pourra compter sur Igor Paixão, en meilleure forme depuis quelques matchs après un passage à vide en début de saison, marqué notamment par un possible départ vers l’Angleterre. Un épisode oublié par son entraîneur, qui défend le Brésilien, accusé de manquer de statistiques personnelles.

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«Il n’y a pas de souci avec lui. On le juge trop sur les stats (il en est à 2 buts et 2 passes décisives en 12 matchs toutes compétitions confondues), affirme le technicien en conférence de presse. Moi je le juge sur l’investissement pour l’équipe. À Leverkusen, il a fait beaucoup de replis défensifs, comme un 5e défenseur. C’est aussi important que marquer ou de faire une passe décisive. Je ne trouve pas qu’il surjoue. Pour moi, il est en net progrès. Il a eu peut-être un petit moment où ça a été compliqué dans sa tête.» Pas besoin de marquer selon Genesio, du moment que Paixão se met au service du collectif. «Depuis quelque temps, Igor est totalement impliqué dans le projet de l’équipe et c’est le plus important pour moi.