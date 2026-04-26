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Ligue 1

Rennes : le but de Rongier qui condamne Nantes

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Valentin Rongier @Maxppp
Rennes 2-1 Nantes

Ce dimanche en fin d’après-midi se déroulait un derby breton très attendu entre Rennes et Nantes. Les Rennais pouvaient quasiment condamner le FC Nantes à la Ligue 2. Une nouvelle défaite pour la formation de Vahid Halilhodzic aurait quasiment entériné les espoirs du club de se maintenir. Et c’est malheureusement ce qu’il s’est passé avec cette défaite sur le fil (2-1).

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Le football est TERRIBLE 😭

Valentin Rongier va certainement envoyer son club formateur en @Ligue2BKT 🤯

#SRFCFCN
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Preuve que parfois rien ne va dans son sens, le FC Nantes a été crucifié par l’enfant du club Valentin Rongier, désormais à Rennes. Le joueur formé au FC Nantes, capitaine du club lors de ses années là-bas, a donné la victoire à son équipe d’une frappe du gauche dans le temps additionnel. Auteur de son deuxième but de la saison, il n’a évidemment pas célébré, mais il condamne presque son ancienne équipe à la relégation à trois journées de la fin.

Pub. le - MAJ le
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