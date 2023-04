OM : l’Orange Vélodrome à guichets fermés pour la fin de saison

Deuxième de Ligue 1 avant de recevoir Auxerre, l’Olympique de Marseille reste sous la pression du RC Lens dans la course à la prochaine Ligue des Champions. Si les Olympiens gardent leur destin entre leurs mains - ils iront défier les Sang et Or lors de la 34e journée - les hommes d’Igor Tudor pourront compter sur le soutien de leur public.

Selon les dernières informations de RMC Sport, le stade phocéen va faire le plein pour les trois derniers matchs de l’OM à domicile cette saison (Auxerre, Angers puis Brest). A noter que l’enceinte marseillaise a déjà été à guichets fermés 16 fois en championnat depuis le début de l’exercice 2022-2023. Le public sera au rendez-vous. L’OM doit désormais répondre présent.

