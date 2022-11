Golden Boy Awards : une soirée de gala réussie en guise de 20ème anniversaire

La suite après cette publicité

Le ton était posé, le 21 octobre dernier, à Palerme, au moment de révéler l'identité des vainqueurs des différentes catégories des Golden Boy Awards. Cette fois, comme à l'accoutumée, c'était à Turin que la grande cérémonie de l'édition 2022, synonyme de 20ème anniversaire pour Tuttosport, avait lieu, lundi soir, dans l'élégant Officine Grandi Riparazioni. Depuis 2003, l'organisation de cet événement a bien changé. Le quotidien italien, bien décidé à franchir un cap, se donne en tout cas les moyens de ses ambitions.

Comme l'organisation nous le confiait il y a quelques jours, en Sicile, l'objectif, à terme, est que le Golden Boy devienne une terre de rencontre, d'échanges, de partage et de business entre les différents clubs, qu'ils soient représentés par leur président directement, par leur directeur sportif ou une autre personne de l'organigramme, mais aussi avec les agents et les joueurs. Même si Simone Rovera et sa bande ont dû faire face à quelques imprévus, comme toujours, à l'instar de l'absence de dernière minute d'un certain Jorge Mendes, il y avait du beau monde dans le Piémont.

Pogba, star de la soirée à Turin

La Juventus, comme à la maison, était d'ailleurs très bien représentée. Le président de la Vecchia Signora, Andrea Agnelli, était justement présent au premier rang de ces Golden Boy Awards 2022 dans l'antre turinois. À ses côtés, impossible de le rater : Paul Pogba (29 ans). Véritable star de la soirée, l'international français, forfait pour le Mondial 2022 avec les Bleus, attirait tous les regards vers lui. L'ancien Mancunien, qui a donné de ses nouvelles, était présent pour remettre le trophée du meilleur agent à celle qu'il considère « comme sa deuxième maman », Rafaela Pimenta. Après avoir fait le show sur scène et affiché un sourire décontracté malgré la passe délicate qu'il traverse, tant personnellement que sportivement, Pogba a préféré s'éclipser en plein milieu de la cérémonie.

Paul Pogba, monté sur scène pour remettre le prix du meilleur agent à Rafaela Pimenta, parle d'elle comme "sa 2ème maman". @GoldenBoyAwards @footmercato pic.twitter.com/YiUFDfJebX — Lucas Billard (@LucasBillard6) November 7, 2022

Autre élément de la Juve présent : le jeune Fabio Miretti (19 ans), qui s'est vu remettre le trophée de Best Italian Golden Boy des mains de Claudio Marchisio, l'ex-milieu de terrain international italien aux 389 matchs avec la Juventus. Hasard ou coïncidence, Angel Di Maria (34 ans), qui évolue lui aussi à Turin depuis son départ du PSG, se trouvait, pendant ce temps, dans une salle juste à côté pour y fêter un anniversaire en famille. Giorgio Chiellini, ancien défenseur emblématique de la Vieille Dame et récemment vainqueur de la MLS Cup avec le Los Angeles FC, était lui présent en visio. Cette dernière était d'ailleurs malheureusement l'autre star de la soirée.

Les Golden Boy Awards de plus en plus séduisants

Gavi et Alexia Putellas, respectivement vainqueurs de l'Absolute Golden Boy et de la Golden Player Woman et qui évoluent tous les deux au FC Barcelone, n'ont pas pu se rendre en Italie. Ils ont donc assuré leur rôle via un direct vidéo. Le talentueux milieu de terrain du Barça, qui se déplace à Osasuna ce mardi en Liga, n'avait pas été libéré par Xavi pour l'occasion. Une décision déplorée par l'organisation, la saveur n'étant évidemment pas la même sans le grand gagnant de l'édition 2022. Les membres de Tuttosport étaient ont également dû aller, au préalable, à la rencontre des différents vainqueurs du côté du Real Madrid, qui a subi sa première défaite de la saison contre le Rayo Vallecano dans le même temps. Une interview de Florentino Pérez (meilleur président) a ainsi été diffusée au cours de la soirée, alors que Carlo Ancelotti (meilleur entraîneur) et Karim Benzema (meilleur joueur) ont fait part de leur honneur après avoir reçu leur prix des mains de Massimo Franchi.

La deuxième véritable attraction de la soirée se nommait peut-être Nicola Zalewski (20 ans), qui brille sous les ordres de José Mourinho à la Roma. Le jeune international polonais (7 capes), qui s'est vu décerner le prix de Golden Boy Web par les internautes, a lui aussi disparu au fil de la cérémonie après avoir récupéré son trophée. D'autres personnalités influentes du monde du football étaient en tout cas réunies à cette occasion, que ce soit des agents (comme Yvan Le Mée) ou des dirigeants de club (Laurence Stewart, le directeur technique de l'AS Monaco en partance pour Chelsea). Bref, du beau monde était réuni à Turin. Les Golden Boy Awards ont sans aucun doute pris du gallon, et ce n'est que le début.