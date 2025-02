La Neymar mania frappe déjà Santos !

«Il est parti, il revient. Le prince est de retour.» Voici le message publié par Santos pour annoncer le grand retour de Neymar Jr le 31 janvier dernier. Une publication qui a été retweeté plus de 23 000 fois sur X et qui a reçu plus de 87 000 likes. Sur Instagram, le même message accompagné d’une vidéo a été aimé par plus de 4 millions de followers. Des chiffres fous qui illustrent à quel point le come-back de l’enfant du club était attendu. Cela faisait d’ailleurs un peu plus d’un an que les dirigeants du Peixe multipliaient les appels du pied à destination du Brésilien, alors à Al-Hilal. Et à force de patience et de persuasion, ils ont convaincu Ney de revenir à la maison, là où il a explosé aux yeux du grand public entre 2009 et 2013 (136 buts en 225 apparitions toutes compétitions confondues). Après la résiliation de son contrat en or en Arabie saoudite, il n’a pas traîné puisqu’il a signé pour au moins six mois en faveur du Santos FC.

Un choix du cœur qu’il a expliqué. «J’ai encore un truc à conquérir. Je me sens investi d’une mission qui, je pense, sera la dernière. Je veux aller la chercher, quel qu’en soit le prix (il évoque le Mondial 2026, ndlr). Je suis venu chercher mon bonheur, qui est de jouer au football. C’est pour cela que je suis venu aider Santos. (…) Certaines décisions dépassent la logique du football. J’avoue qu’au début du mois, je ne pouvais pas imaginer quitter Al-Hilal. J’étais très heureux là-bas, ma famille aussi. Et puis les choses se sont passées et j’ai dû prendre une décision. J’ai commencé à me sentir triste au quotidien… L’occasion de revenir s’est présentée et je n’y ai pas réfléchi à deux fois. Dès le premier jour, j’ai décidé que je voulais revenir à Santos. Ça me donne l’impression de rajeunir. J’ai le sentiment d’avoir à nouveau 17 ans.»

Un retour qui a déjà un impact

Comme un gosse, Ney a été présenté en grandes pompes par Santos. Arrivé en hélicoptère accompagné de ses proches, il a paradé dans deux stades, à Pacaembu puis Vila Belmiro. Un écran géant avait également été installé devant le stade pour pouvoir suivre sa présentation aux supporters. Une belle soirée pour Neymar Jr, qui a clairement boosté l’attractivité du club depuis son come-back. Cela a notamment eu un réel impact sur la billetterie. Une augmentation significative du nombre d’abonnés a été enregistrée dès la résiliation de son bail à Al-Hilal. Globo Esporte explique que le Peixe comptait 49 732 membres inscrits au programme d’adhésion des fans. Une fois Ney libéré, la barre des 70 000 membres a été dépassée puisque le club a gagné 21 028 nouveaux membres en une semaine. Le club a même dû limiter l’accès de l’abonnement à la catégorie noire.

C’est la plus chère mais elle permet aux membres d’avoir une entrée gratuite lors des matches dans la limite de 5000 membres. Mais ils sont bien plus à s’être abonnés. Le média auriverde ajoute que les demandes de billets pour les rencontres du club ont fortement augmenté. D’ailleurs, les tickets pour assister aux rencontres face à São Paulo et Botafogo ont été vendus en seulement quelques heures. L’effet Neymar se fait donc déjà sentir. Et nul doute que cela doit aussi être le cas concernant les tuniques floquées à son nom. Mis en avant sur les réseaux sociaux de Santos, qui multiplie les publications sur lui, Ney a aussi permis à son club de gagner de nombreux abonnés. Avant sa résiliation, le compte Instagram de Santos comptait environ 3,5 millions d’abonnés. Ils sont à présent plus de 6,4 millions à suivre l’écurie brésilienne.

Des abonnés supplémentaires sur les réseaux sociaux

Même chose sur d’autres plateformes puisque l’ancien du PSG a boosté le nombre d’abonnés. Ils sont 4,1 millions d’abonnés sur TikTok, 3,1 millions sur X et 640 000 sur Threads. Les chiffres ont augmenté sur tous les réseaux sociaux selon Globo Esporte. Tout cela est une excellente chose pour l’image, mais aussi le merchandising et la billetterie. Mais cela a aussi un impact sur le projet sportif. En effet, Neymar a demandé à être entouré de grands noms. Outre Sergio Ramos, qui a finalement signé au Mexique, Paul Pogba (31 ans), Thiago Silva (40 ans), Ganso (35 ans) et Marcelo (36 ans) ont été cités par UOL. Mais Globo Esporte révèle d’autres pistes ce mardi. Une offre a été faite à Leandro Paredes (AS Roma), grand ami du joueur et ancien coéquipier au PSG. Santos lui a offert un contrat jusqu’au Mondial 2026 et un salaire d’un peu plus de 116 000 par mois.

Mais la Louve ferme la porte pour le moment. Le Peixe compte insister pour le recruter avant la fin du mercato, le 28 février prochain. Le club brésilien négocie aussi avec Benjamín Rollheiser (Benfica). Un prêt peut être l’option privilégiée. Santos compte donc faire son possible pour chouchouter sa poule aux œufs d’or, Neymar Jr. Ce dernier, qui se rend à l’entraînement tous les jours en hélicoptère (voyage d’une heure, ndlr) en attendant de déménager pour se rapprocher, se retape physiquement. Hier, il s’est d’ailleurs entraîné avec les joueurs qui étaient remplaçants lors du dernier match. Tout s’est plutôt bien passé pour Ney, qui pourrait d’ailleurs faire ses grands débuts à domicile dans la nuit de mercredi à jeudi face à Botafogo. À Santos, on n’attend que ça !