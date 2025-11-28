Menu Rechercher
Commenter 14
Ligue 1

OM : Roberto De Zerbi a identifié son milieu de terrain idéal

Par Maxime Barbaud
1 min.
Vermeeren avec l'OM @Maxppp

Arthur Vermeeren a de nouveau impressionné en Ligue des Champions. Après l’Ajax, le milieu de terrain belge a réalisé une grande prestation face à Newcastle, une opposition de bien meilleure qualité. La situation du joueur est un peu paradoxale car Roberto De Zerbi semble le privilégier pour la C1, où il a connu autant de onze de départ qu’en Ligue 1 (4). L’entraîneur italien s’en est expliqué en conférence de presse.

La suite après cette publicité

«Je ne suis pas intransigeant. C’est mon milieu de terrain idéal pour le jeu que je veux. La gestion de l’entraîneur est importante pour aider le joueur à progresser, lui donner ce qu’il est en train de faire et lui manquait avant. Il a couru presque 25 kilomètres en deux matchs. Il a besoin de cette année à Marseille», estime le coach, définitivement conquis par le Belge de 20 ans.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (14)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Ligue des Champions
Marseille
Arthur Vermeeren

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Marseille Logo Marseille
Arthur Vermeeren Arthur Vermeeren
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier