OM : Roberto De Zerbi a identifié son milieu de terrain idéal

Arthur Vermeeren a de nouveau impressionné en Ligue des Champions. Après l’Ajax, le milieu de terrain belge a réalisé une grande prestation face à Newcastle, une opposition de bien meilleure qualité. La situation du joueur est un peu paradoxale car Roberto De Zerbi semble le privilégier pour la C1, où il a connu autant de onze de départ qu’en Ligue 1 (4). L’entraîneur italien s’en est expliqué en conférence de presse.

«Je ne suis pas intransigeant. C’est mon milieu de terrain idéal pour le jeu que je veux. La gestion de l’entraîneur est importante pour aider le joueur à progresser, lui donner ce qu’il est en train de faire et lui manquait avant. Il a couru presque 25 kilomètres en deux matchs. Il a besoin de cette année à Marseille», estime le coach, définitivement conquis par le Belge de 20 ans.