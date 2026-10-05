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Real Madrid : Kylian Mbappé devrait débuter contre Villarreal

Par Josué Cassé
1 min.
Kylian Mbappé dans les bras de Fede Valverde @Maxppp
Real Madrid Villarreal

Kylian Mbappé devrait bien être en mesure de débuter avec le Real Madrid face à Villarreal, ce samedi, selon les informations du quotidien AS. De retour à Madrid ce lundi après quelques jours de repos actif encadré par le staff médical, l’attaquant français va poursuivre sa remise en condition à Valdebebas. Touché au genou gauche avec l’équipe de France, Mbappé souffre d’une hyperextension de la capsule postérieure, une blessure finalement jugée moins grave que redouté et ne nécessitant pas d’intervention chirurgicale.

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Absent de l’entraînement collectif ce lundi matin en raison de son retour tardif, le Français devrait toutefois reprendre progressivement avec ses coéquipiers. Selon AS, son état physique ne remet pas en cause sa présence face à Villarreal et José Mourinho compte même sur lui pour débuter la rencontre. Une bonne nouvelle pour le Real Madrid, qui aura besoin de son meilleur buteur — huit réalisations cette saison — dans une période importante, avant notamment un déplacement à Barcelone pour le premier Clasico de la saison.

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