L’Italie redoute un énième fiasco, la presse salive avant le choc France-Brésil

L’Italie attendue au tournant

L’Italie joue son destin ce soir à Bergame contre l’Irlande du Nord pour éviter un troisième fiasco historique consécutif. L’enjeu est de marquer tôt pour éviter le bloc bas des Nord-Irlandais, tout en chassant les vieux démons des barrages de 2022. Supérieure techniquement, la Nazionale doit franchir cette étape avant une potentielle finale contre le Pays de Galles ou la Bosnie. L’objectif est clair : valider la supériorité italienne et s’ouvrir enfin les portes du Mondial 2026. La presse italienne joue sur la corde sensible avec la Gazzetta dello Sport qui met en avant des enfants avec le titre : « laissez-les rêver ». Même son de cloche pour le Corriere dello Sport qui adopte la même stratégie : « faites-le pour nous Gattuso ». De son côté, AS parle ce matin d’une question de vie ou de mort. Un titre qui rejoint les propos de Gattuso qui qualifie ce rendez-vous comme « le match le plus important de sa carrière ». Sous la houlette de la légende Gianluigi Buffon, chef de délégation, les joueurs ont été sensibilisés à l’urgence de briser cette malédiction de douze ans pour enfin réintégrer l’élite mondiale. L’Equipe de son côté parle de « la grande peur » mais aussi du fait que l’Italie évite de penser au pire. Et enfin le Daily Mail évoque le déclin du football italien et explique comment l’Italie est passée de championne du monde à une nation peinant à se qualifier, faute de réformes structurelles profondes.

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Des retrouvailles tant attendues

À trois mois de la Coupe du Monde, les Bleus retrouvent le Brésil à Boston pour un duel chargé d’histoire. Ce rendez-vous sur terrain neutre doit permettre à Didier Deschamps de stabiliser son attaque autour de Kylian Mbappé et du retour d’Ousmane Dembélé. Le sélectionneur utilise ce choc pour maintenir le fil d’une aventure qui touche à sa fin. Ce match à Foxborough fait office de répétition générale pour tester l’équilibre d’un système offensif ambitieux avant le grand saut de juin. En parlant d’équilibre offensif, mais à quel poste faire jouer Ousmane Dembélé ? De retour en Équipe de France après six mois d’absence, le Parisien s’apprête à défier le Brésil avec un nouveau statut de Ballon d’Or. Selon L’Équipe, Didier Deschamps compte l’aligner sur l’aile droite pour ne pas bousculer Kylian Mbappé dans l’axe, tout en lui offrant une grande liberté pour « déstabiliser l’adversaire ». Malgré ses statistiques décevantes en sélection, 7 buts en 57 capes, l’attaquant affiche une forme étincelante en club avec 12 actions décisives en 2026. Son capitaine et ami, Kylian Mbappé, a salué en conférence de presse le retour d’un joueur « extraordinaire » pour les automatismes du groupe. À trois mois du Mondial, « Ous » doit désormais traduire son rayonnement en club sous le maillot national pour s’installer définitivement comme un leader offensif. Selon certaines informations, Kylian Mbappé pourrait être titulaire ce soir contre le Brésil. Désiré Doué, lui, devrait aussi débuter, mais sur le flanc gauche. Dans Le Parisien, on invite les Bleus à suivre le guide. C’est à Mbappé de lancer les grandes manœuvres contre le Brésil de Vinicius. Le Français aura à cœur de battre le record de buts en EDF détenu par Giroud. Lui est à 55, le buteur du LOSC 57. Surtout, marquer contre le Brésil est un vrai prestige et laisse une trace dans les mémoires.« C’est le pays qui a le plus inspiré le football mondial. C’est à la fois un plaisir et un vrai challenge pour nous », expliquait Mbappé en conférence de presse hier.

L’Atlético s’active pour le successeur de Griezmann

Avec le départ confirmé du Français pour Orlando en juin, l’Atlético de Madrid active plusieurs pistes. Selon la presse espagnole, Mateu Alemany explore des profils créatifs comme Kang-in Lee, même si le dossier est complexe, ou encore le jeune talent Ibrahim Maza de Leverkusen. Pour muscler l’attaque, les noms de Mason Greenwood, Mohammed Kudus et même un rêve nommé Lautaro Martínez circulent. La Coupe du Monde 2026 servira de juge de paix pour dénicher la perle rare capable de faire oublier le « Petit Prince ».