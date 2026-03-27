CAN 2025 : les lourdes menaces du Maroc au Sénégal en cas de présentation du trophée

Depuis le 19 mars dernier, la Confédération Africaine de Football doit gérer une crise inédite. En effet, le titre de champion d’Afrique a été officiellement retiré au Sénégal et le Maroc a été sacré vainqueur sur tapis vert. «Le Jury d’Appel de la Confédération Africaine de Football (CAF) a décidé, en application de l’article 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations CAF (CAN), de déclarer l’équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025 (« le Match »), le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF)», pouvait-on lire dans un communiqué.

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La décision de la CAF sème la discorde

Depuis, chaque camp défend sa position. Les Lions de la Téranga estiment qu’ils méritent ce trophée gagné sur le terrain et non «dans les bureaux» comme l’ont avancé certains joueurs. De leur côté, les Lions de l’Atlas ont accueilli cette nouvelle avec la joie et le sourire. En attendant que le TAS tranche dans ce dossier, chaque partie avance ses arguments et estime avoir raison. Hier, les avocats de la Fédération sénégalaise de football ont tenu une conférence de presse durant laquelle ils ont exposé point par point les arguments du recours déposé devant le TAS. Me Seydou Diagne a notamment assuré que cette décision n’est pas viable juridiquement.

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«La décision ne peut même pas être considérée comme juridique. C’est inadmissible et intolérable. Je ne vais pas vous raconter cette pièce de théâtre du 17 mars. Neuf jours après, la présidente n’a pas encore levé la séance. Elle nous a convoqué à 7 heures en plein ramadan. L’audience a été reportée de deux ou trois heures en pleine nuit mais je vous assure sur ma foi (…) Mais je ne travaille pas à la CAF, et c’est à la CAF de notifier au Maroc. Elle a posé deux ou trois questions au Maroc. On a été mis en salle d’attente et l’audience n’a jamais repris. Je ne veux pas vous dire que ce sont les Marocains qui nous ont prévenu mais presque. Cette info est abracadabrantesque. j’ai dit au secrétaire général d’aller voir le président et il ne m’a pas cru. Même la réunion Zoom n’avait pas été fermée jusqu’à 14 heures.»

Le Maroc réplique et menace

Le Sénégal, qui va affronter le Pérou demain à 17 heures, compte présenter son titre aux supporters au stade de France. Ce qui fait grincer des dents au Maroc. Ce vendredi, le club des avocats du Maroc a répliqué par le biais de Me Mourad Elajouti, qui avait publié avant un communiqué pour «défendre la fin de la voyoucratie sur les pelouses africaines». «Nous avons adressé ce matin deux mises en demeure formelles à la Société d’Exploitation du stade de France ainsi qu’au groupe GL Events. En prêtant leur concours à une cérémonie basée sur un titre révoqué, ces entités engagent leur responsabilité directe. La Fédération Sénégalaise de Football avait annoncé pour le 28 mars au stade de France, une cérémonie de présentation du trophée de la CAN. Cette célébration repose sur un titre dont la FSF a été officiellement déchue par les instances sportives internationales.»

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Il poursuit : «par une décision définitive rendue le 17 mars 2026, le Jury d’Appel de la CAF a réattribué le titre au Maroc. En l’absence de décision suspensive du TAS, l’exhibition de ce trophée constitue une usurpation de titre et un trouble manifestement illicite Art. 835 du CPC. Tout maintien de l’événement donnera lieu à des poursuites pour dommages et intérêts sur le fondement de l’Art. 1240 du Code Civil (responsabilité civile délictuelle). Nous nous réservons le droit de solliciter en référé d’heure à heure la mise sous séquestre judiciaire du trophée (Art.1961 du Code Civil). En l’absence de titre conventionnel ou légal de détention, l’objet du litige doit être placé sous la garde d’un commissaire de justice.» On devrait être fixé assez rapidement sur la suite des événements.