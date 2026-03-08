Menu Rechercher
L’OM met fin à une mauvaise série en Ligue 1

L'OM a tout perdu à Bruges @Maxppp
Toulouse 0-1 Marseille

La victoire de l’OM sur la pelouse de Toulouse a également mis fin à une série peu flatteuse pour les Phocéens. En effet, l’OM a signé son premier clean sheet en Ligue 1 depuis le 14 décembre 2025 face à l’AS Monaco… Une statistique qui illustre les difficultés défensives rencontrées par les Marseillais ces derniers mois, dans une période marquée par des résultats irréguliers.

Ce succès à Toulouse pourrait toutefois marquer un tournant pour les hommes d’Habib Beye. Solides défensivement, les Olympiens ont réussi à préserver leur avantage jusqu’au coup de sifflet final. Un signal positif pour l’OM, qui retrouve provisoirement le podium de Ligue 1 et espère lancer une dynamique plus stable dans la dernière ligne droite de la saison.

