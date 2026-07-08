La short list de Red Bull pour succéder à Jürgen Klopp

Jürgen Klopp s’apprête à quitter Red Bull où il occupait le poste de directeur mondial du football depuis janvier 2025. L’ancien entraîneur de Liverpool va succéder à Julian Nagelsmann comme sélectionneur de l’Allemagne, après la désillusion et une élimination par le Paraguay dès les 16es de finale de cette Coupe du Monde. La marque au taureau ailé cherche donc le profil idoine pour prendre la suite.

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D’après Bild, trois noms se dégagent avec d’abord Markus Krösche, actuel directeur sportif de l’Eintracht Francfort. Ancien entraîneur de Benfica et désormais directeur des sports de la J League (1ère division japonaise), Roger Schmidt fait également partie des candidats, tout comme Thierry Henry. Ce dernier occupe différentes fonctions de consultant auprès des médias.