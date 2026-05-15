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Ligue 1

OM : Timothy Weah a fait une demande à ses coéquipiers

Par Josué Cassé
1 min.
Marseille Rennes
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Questionné sur son avenir lors de la conférence de presse de l’OM avant le dernier match de la saison face à Rennes, Timothy Weah a mis les choses au clair. «Je n’ai pas discuté de tout (avec ma direction). Moi, je ferai tout pour aider mon club. Je pense que j’aurai une discussion après la Coupe du monde. Mais là je suis 100% concentré sur ce match, et après on verra. Aujourd’hui, je suis 100% marseillais».

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Relancé sur l’état d’esprit du groupe, le latéral marseillais a assuré que la priorité était ce dernier match face à Rennes. «Comme c’est le dernier match, il y a des joueurs qui peuvent penser à ailleurs. Mais moi, je dis à mes coéquipiers: "viens, on se concentre à 100% sur ce match." Le plus important, c’est ce qu’on a à faire pour le club, les supporters, la ville. Ce que vous faites après, je m’en fous. Finir sur une note positive, ça ferait du bien à tout le monde. On est les acteurs principaux, on doit tout donner». Voilà qui est dit !

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