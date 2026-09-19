Ernest Nuamah, la recrue inattendue de l’OL

Avant les départs de nombreux joueurs en sélections nationales, l’Olympique Lyonnais, qui aura un groupe ultra réduit durant la trêve internationale, voulait finir le travail à domicile samedi soir à domicile face au Stade Rennais. Pour l’occasion, Paulo Fonseca a fait appel à Ernest Nuamah. Un joueur qui a vécu des hauts et des bas depuis son arrivée entre Rhône et Saône. Âgé de 19 ans à l’époque, le Ghanéen était décrit comme un crack prêt à tout exploser. Ses qualités ont été évidentes. Mais il y a eu du bon et du moins bon pour l’ailier, qui a subi une rupture du ligament croisé survenue en avril 2025. Un terrible coup dur.

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Un doublé face à Rennes

Après 388 jours d’absence et 66 matches manqués (club et sélection confondus), le natif de Kumasi a fait son retour sur les terrains le 3 mai dernier face à Rennes pour 6 minutes. Il a enchaîné avec 2 apparitions contre Toulouse (7 minutes) et Lens (19 minutes) en fin de saison. L’idée était de retrouver tranquillement les terrains avant d’enchaîner avec une préparation estivale. Entre-temps, le Ghanéen a participé à la Coupe du Monde avec son pays. Quelques semaines après, il a entamé une nouvelle saison avec les Gones. Sa quatrième. Pour le moment, elle démarre plutôt bien.

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Titulaire à 3 reprises en 4 apparitions lors des tours préliminaires de la Ligue des Champions, il a marqué 1 but lors du retour face au Sparta Prague. S’il n’a pas été encore utilisé en Ligue Europa, il a participé à 4 rencontres de Ligue 1 sur 5, toutes en tant que titulaire. Face à l’AJ Auxerre, il a marqué 1 but et délivré 1 assist. Samedi soir face à Rennes, il s’est offert un doublé (7e, 30e). Le footballeur de 22 ans, véritable poison pour la défense adverse notamment grâce à sa vitesse et sa percussion (il est sorti à la 72e sous les applaudissements) en est à 4 buts et 1 assist en 8 matches toutes compétitions confondues cette saison sous le maillot frappé du lion.

Fonseca attend beaucoup de lui cette année

Un départ canon pour un joueur qui revient de loin. Après la rencontre, il était aux anges au micro d’OLTV. «C’est très important pour moi de marquer et cette victoire collective est très importante. Je me sens bien et je suis content d’aider l’équipe. Ma blessure m’a éloigné des terrains pendant longtemps, mais je suis de retour. La victoire de ce soir est importante. On aurait même pu marquer plus de but, mais tout le monde est heureux de partir avec les trois points avant la trêve.» Son entraîneur ne dira pas le contraire. Paulo Fonseca a d’ailleurs eu quelques mots pour le Ghanéen.

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«J’ai dit à Ernest que cette année doit être la sienne. C’est un joueur de grande qualité. Il doit avoir l’ambition de faire une grande saison. On a parlé d’être décisif, il l’a été aujourd’hui. Il progresse et il a fait un grand match, mais comme tous les autres.» Parmi eux, Zachary Athekame. En zone mixte, il a aussi eu des mots forts pour son coéquipier double buteur. «Je le sens bien. Il est en confiance. C’est un top joueur, un top ailier qui rentre sur son pied gauche, qui percute. On est tous très contents pour lui (…) On s’entend super bien avec Ernest. On aime tous les deux aller vers l’avant. Lui est gaucher, moi je prends le couloir droit. On s’entend super bien. » Une bonne nouvelle pour l’OL, qui peut compter sur un Nuamah en meilleure forme.