La petite pique de Kylian Mbappé sur les Français

Ce mardi, Kylian Mbappé (27 ans) s’affiche à la une de Vanity Fair. Le capitaine des Bleus a été questionné sur la Coupe du Monde qui se profile, lui qui sera le leader des Tricolores. « Il n’y a rien de plus beau que de représenter son pays. Là, vous entrez dans la galaxie des joueurs internationaux (…) C’est difficile d’être dans une position comme la nôtre, tout le monde attend de nous des miracles. Mais les miracles, ça se passe sur le terrain. Ça ne sert à rien de jouer le match avant le match. »

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Mbappé veut aller de l’avant et oublier l’échec de 2022 face aux Argentins. « Il faut aller de l’avant. On ne peut pas revenir en arrière. Il faut prendre cette déception et la transformer en motivation pour essayer de changer le cours de l’histoire, se donner la chance d’aller chercher une autre finale, ce qui sera extrêmement difficile, et tenter de ramener la troisième étoile. » Il comptera sur le soutien des Français, dont il pense qu’ils aiment beaucoup se plaindre. Il s’est d’ailleurs inclus dans le lot. « Les Français adorent se plaindre. Les Français adorent être mécontents. Nous sommes simplement français. Je pense qu’un Français est plus heureux quand il n’est pas heureux. Parce que c’est vrai : nous critiquons tout. Et je dis « nous » parce que moi aussi, je suis comme ça ! » Si la France remporte le titre avec un grand Mbappé, il n’y aura a priori pas de raison de se plaindre…