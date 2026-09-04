Arsenal : la surprenante clause glissée dans le prêt d’Ethan Nwaneri à Dortmund

Arsenal s’est assuré la possibilité de récupérer Ethan Nwaneri dès le prochain mercato hivernal. Selon Sky Sport, les Gunners ont intégré au contrat de prêt du milieu offensif de 19 ans au Borussia Dortmund une option leur permettant de le rappeler en Angleterre à partir du 1er janvier. Cette clause constituait une condition non négociable pour le champion d’Angleterre, qui manque lui-même de profondeur dans son secteur offensif. Dortmund, dans l’urgence après la grave blessure au genou de Giannis Konstantelias, a finalement accepté cette exigence pour boucler l’arrivée de Nwaneri. Si Arsenal décide d’activer cette option dans les délais prévus, le prêt ne coûtera rien au BVB.

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Le Borussia a toutefois anticipé l’éventualité d’un départ de Nwaneri après seulement quelques mois. Arsenal devra prévenir suffisamment tôt le club allemand, qui disposerait alors de temps pour trouver une solution pendant le mercato de janvier. Marcel Regula, 19 ans, déjà étudié cet été, resterait notamment une piste sérieuse. Dortmund espère également pouvoir s’appuyer davantage sur ses jeunes Samuele Inacio et Mathis Albert, respectivement âgés de 18 et 17 ans, dont la progression pourrait offrir des solutions internes. Enfin, le BVB compte sur le retour de Konstantelias au cours de la deuxième partie de saison, ce qui pourrait également compenser une éventuelle perte de Nwaneri.