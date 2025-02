OM : Roberto de Zerbi vise le titre

Solide vainqueur à Angers en clôture de la 21e journée de Ligue 1 ce dimanche, l’Olympique de Marseille est plus que jamais installé à la deuxième place du championnat après la contre-performance de Monaco. De quoi satisfaire Roberto De Zerbi, qui a souligné que son équipe «a réussi un gros match, avec de la patience, du contrôle. On ne s’est jamais découragé, on a joué comme une grande équipe, en forçant un peu plus les choses après la pause. C’était une grande performance. Il reste encore 13 matches, beaucoup de chemin à parcourir, Monaco et Nice sont proches. Il faut regarder derrière soi, mais aussi devant. Il faut avoir cette ambition de regarder aussi devant nous. Pas pour tout de suite, peut-être. Mais Rabiot, Bennacer, Höjbjerg, Rulli, Balerdi… Ce sont des joueurs qui, comme nous, ne sont pas là pour arriver deuxièmes.»

Au moment d’évoquer les recrues du club, il s’est montré flatteur sur la performance de ses nouveaux arrivants : «je suis très content pour Ismaël Bennacer, c’était comme s’il jouait avec nous depuis deux-trois ans. Il y a eu aussi un très bon match d’Amine Gouiri, un joueur complet, très fort, je ne sais pas s’il se rend compte de son potentiel. Et il y a eu aussi une bonne entrée d’Amar Dedic.» Tout va bien sur le bateau marseillais, à quelques mois de la fin de la saison le club n’a jamais paru aussi armé pour rivaliser avec Paris.