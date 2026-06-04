Metz : Hamza Kamadani, le refugié syrien devenu international A à 16 ans

Il faut remonter à 2016 pour comprendre d’où vient Hamza Kadamani. Cette année-là, sa famille quitte la Syrie en guerre et pose ses valises au Luxembourg. Hamza a sept ans. Rien ne l’y attendait, si ce n’est une nouvelle vie à construire de zéro. Le football, lui, était déjà présent dans sa vie. Il rejoint le FC Schifflange 95, club du sud du Grand-Duché, puis le Swift Hesperange et le Racing FC Union Luxembourg le temps de quelques saisons. Un parcours de formation classique dans le football luxembourgeois, qui n’attire pas les projecteurs à l’international mais plutôt du côté du gros club de la région. L’été dernier, le FC Metz, porte d’entrée dans le monde professionnel pour les joueurs du Grand-Duché, décide de le recruter dans ses équipes de jeunes. Frédéric Arpinon, directeur sportif du club lorrain, avait été direct à son sujet. «Il y a un énorme potentiel au Luxembourg. J’espère qu’on verra rapidement éclore un autre joueur en équipe première.»

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Kadamani, jeune ailier gauche de la génération 2009 doit forcément en faire partie. Sa première apparition avec un groupe professionnel est d’ailleurs très vite arrivée. En septembre 2025, lors d’un match amical facilement remporté contre l’US Strassen (7-1) par le FC Metz, l’entraîneur Stéphane Le Mignan lui accorde du temps de jeu. Et le jeune attaquant ne laisse pas passer sa chance et trouve le chemin des filets «C’est vrai qu’ils ont montré beaucoup de bonnes choses. Cela fait partie de notre politique sportive et de notre stratégie de les intégrer. La porte est ouverte. À eux de bien travailler», commentait alors Arpinon, prudent, mais visiblement séduit par la nouvelle génération messine. Depuis, Kadamani a continué de progresser accumulant les matchs et le temps de jeu nécessaires pour franchir les paliers dans les équipes de jeunes.

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16 ans et appelé avec le Luxembourg

Sa qualité de dribbleur, sa vitesse et sa capacité à être décisif dans le dernier geste ont d’ailleurs convaincu le staff des Lions rouges du Luxembourg de franchir le pas puisqu’il vient d’être appelé en sélection A lors de cette trêve de fin de saison. Passé par les équipes de jeunes du Luxembourg, Hamza Kadamani va donc déjà connaître une première en pro du haut de ses 16 ans. «Recevoir ma première convocation avec l’équipe A du Luxembourg est une immense fierté pour moi. Ce moment représente énormément après toutes ces années de travail, de sacrifices et de patience. Depuis tout petit, le football fait partie de ma vie. À l’âge de sept ans, j’ai dû quitter la Syrie avec ma famille à cause de la guerre. Ce choix difficile a marqué ma vie, mais il m’a aussi donné une force et une motivation encore plus grandes pour avancer et poursuivre mes rêves. Derrière cette convocation, il y a des années d’efforts, de discipline, de fatigue et de remises en question. J’ai dû mettre beaucoup de choses de côté pour continuer à croire en mon objectif, mais je n’ai jamais arrêté de croire en moi et en mon travail, même dans les moments les plus compliqués. (…) Et surtout, un immense merci à mes parents. Pour tous les sacrifices depuis mon enfance, pour votre amour, votre présence et votre confiance sans faille. Sans vous, rien de tout cela ne serait possible. Cette convocation est aussi la vôtre. Je vous aime», a expliqué le principal intéressé sur ses réseaux sociaux.

Un message qui résume plutôt bien l’histoire du jeune Hamza Kadamani. Celle d’un enfant exilé à cause de la guerre qui n’a pas tardé avant d’en faire une force. De son côté, le FC Metz qui fait de ce bassin luxembourgeois un axe fort de son recrutement de formation, avec des profils comme Brian Madjo (vendu 12 millions à Aston Villa), Edson Lima ou Diego Duarte, tient peut-être encore un profil intéressant pour les années à venir. Et si le Luxembourg n’est pas une grande nation du football, il faut rappeler que les Lions rouges ont réalisé ces dernières années un chemin remarquable avec des victoires historiques face à l’Islande ou la Bosnie-Herzégovine. Dans ce contexte, être convoqué à 16 ans pour représenter ce pays qu’il a adopté et qui l’a accueilli, c’est forcément bien plus qu’un accomplissement sportif…