LdC : le PSG renverse Tottenham après un match fou

Oublier le premier accroc de la saison européenne du PSG, avec une défaite à domicile face au Bayern Munich (2-1), voilà quelle était la mission des hommes de Luis Enrique ce mercredi soir avec la réception de Tottenham. Deux équipes à la dynamique opposée, le PSG semblant monter en puissance (victoire 3-0 contre Le Havre) pendant que les Spurs ont encaissé une sévère défaite face à Arsenal (4-1) le week-end dernier. Avec son milieu de terrain idéal (Vitinha-Neves-Ruiz) et Ndjantou en pointe, le PSG était pourtant bel et bien bousculé en début de rencontre, pris par l’agressivité de son adversaire anglais dans les duels, mais protégé par le déchet technique dans le dernier geste. Il n’y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent offensivement, hormis une frappe puissante mais non cadrée de Fabian Ruiz (8e), puis une similaire signée Kvaratskhelia (18e). Le trio offensif, incarné par Kvara, Barcola et Ndjantou peinait à se distinguer. Zaïre-Emery, encore très actif ce soir, profitait d’un caviar de Vitinha pour s’infiltrer mais ne pouvait conclure (20e). Et puis… c’était tout, et si peu. Sans idée, sans rythme, sans précision technique, le club parisien ne faisait largement pas assez pour déstabiliser le bloc bas et compact de Tottenham.

Et comme souvent dans ces cas-là, la sanction n’est jamais loin. Et elle allait être infligée par, entre autres, Randal Kolo Muani, qui remettait intelligemment de la tête un centre de Gray sur Richarlison, qui n’avait plus qu’à conclure (0-1, 35e). Une douche froide, qui ne réveillait qu’à peine les Parisiens. Heureusement, Vitinha allait sortir tout le monde de la torpeur avec un missile envoyé depuis l’extérieur de la surface, après un corner joué à deux (1-1, 45e). De quoi sauver la première période du PSG in extremis. Mais la performance parisienne ne s’améliorait guère à l’entame de la deuxième période, et Tottenham reprenait l’avantage.

Triplé de Vitinha, doublé de Kolo Muani

Sur un corner tiré par Pedro Porro, c’est Richarlison qui remettait cette fois, Chevalier tardait à sortir sur Gray, Pacho sauvait sur sa ligne mais Kolo Muani était là pour conclure (1-2, 50e). Le Parc a souvent attendu des buts de l’international français, et RKM alimentera la longue liste des exs du PSG qui viennent se venger. De nouveau dans les cordes, le club parisien s’en remettait de nouveau à son talisman Vitinha, qui enroulait cette fois du gauche à l’entrée de la surface (2-2, 53e). Et enfin on retrouvait une équipe affamée au pressing, à l’image de Lucas Hernandez qui avait remplacé Nuno Mendes à la pause, qui venait chiper le cuir à Sarr. Neves prolongeait d’une talonnade vers Fabian Ruiz qui ajustait Vicario de son pied gauche (3-2, 59e).

Paris prenait les devants, et allait même s’envoler, sur corner, avec un poil de chance, Pacho envoyant, du pied droit, un ballon qui traînait au fond des filets (4-2, 65e). Plié ? Eh bien non, puisque Vitinha se loupait sur une relance, et c’est l’insubmersible Randal Kolo Muani qui en profitait pour passer en revue la défense et allumer Chevalier (4-3, 73e). La soirée prenait une tournure plus farfelue à chaque but, et cela continuait avec un penalty obtenu par Vitinha, qui voyait une nouvelle frappe être contrée du bras par Romero. Le Portugais se faisait justice lui-même pour s’offrir un improbable triplé, sur penalty (5-3, 76e). Le PSG pouvait souffler à la 84e minute, avec la sortie de Randal Kolo Muani, toutefois remplacé par un autre ex, Xavi Simons. S’il n’a pas marqué, ce dernier a été à l’origine de l’expulsion de Lucas Hernandez, pour un coup de coude totalement inutile (90e +3). Une petite ombre au tableau qui ne gâchera pas le constat principal : avec ce 4e succès en 5 rencontres, le PSG grimpe à la 2e place du classement de la Ligue des Champions.