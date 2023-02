Real Madrid : la liste pour la Coupe du monde des Clubs, sans Benzema et Courtois

Le Real Madrid a publié ce lundi la liste des joueurs qui disputeront la Coupe du monde des Clubs, à partir du 8 février prochain. Et Carlo Ancelotti devra faire sans ses meilleurs éléments. En effet, Ferland Mendy, Lucas Vasquez, Eder Militao, Eden Hazard, Thibaut Courtois et Karim Benzema ne seront pas du déplacement. Courtois et Benzema pourraient, en revanche, rejoindre le reste du groupe en cas de qualification pour la finale de la compétition.

La suite après cette publicité

Dans une liste de 22 joueurs, l’entraîneur italien a inclus quatre jeunes joueurs locaux : Lucas Cañizares, Marvel, Mario Martín et Arribas. Le Real Madrid jouera la demi-finale contre le club égyptien Al-Ahly, ce mercredi à 20h.

À lire

Palmeiras, Real Madrid : Endrick commence à inquiéter