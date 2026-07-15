Coupe du Monde 2026 : l’attaque frontale de la vice-présidente de Javier Milei à l’Angleterre

À quelques heures de la demi-finale de la Coupe du Monde 2026 entre l’Argentine et l’Angleterre, la vice-présidente argentine Victoria Villarruel a ravivé la dimension historique et politique de cette affiche, déjà chargée par le souvenir de la guerre des Malouines de 1982 et par les rivalités sportives entre les deux nations. Dans un message de soutien à l’Albiceleste, elle a expliqué ne pas vouloir « être politiquement correcte ni garder la tête froide » avant ce rendez-vous, évoquant les Malouines, Diego Maradona et la possible dernière Coupe du Monde de Lionel Messi.

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« Contre les Anglais, c’est toujours quelque chose de spécial. Ce sont les Malouines, c’est Diego Maradona, c’est la dernière de Leo Messi, et il s’agit d’arrêter net les envahisseurs. Allez l’Argentine. Car jusqu’à notre dernier souffle, nous continuerons de réclamer ce qui est à nous. Nous jouons contre les pirates usurpateurs. Ce n’est pas un match de plus », a déclaré la vice-présidente, dont les propos ont immédiatement fait réagir en raison de la référence directe au conflit territorial opposant l’Argentine et le Royaume-Uni autour des îles Malouines.