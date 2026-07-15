Menu Rechercher
Commenter 5
Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : l’attaque frontale de la vice-présidente de Javier Milei à l’Angleterre

Par Valentin Feuillette
1 min.
Le nouveau président argentin Javier Milei Foot Mercato
Regarder en direct sur beIN SPORTS
Angleterre Argentine
winamax
1 2.65 N 2.95 2 3.00 bonus 100€ Voir sur beIN SPORTS

À quelques heures de la demi-finale de la Coupe du Monde 2026 entre l’Argentine et l’Angleterre, la vice-présidente argentine Victoria Villarruel a ravivé la dimension historique et politique de cette affiche, déjà chargée par le souvenir de la guerre des Malouines de 1982 et par les rivalités sportives entre les deux nations. Dans un message de soutien à l’Albiceleste, elle a expliqué ne pas vouloir « être politiquement correcte ni garder la tête froide » avant ce rendez-vous, évoquant les Malouines, Diego Maradona et la possible dernière Coupe du Monde de Lionel Messi.

La suite après cette publicité

« Contre les Anglais, c’est toujours quelque chose de spécial. Ce sont les Malouines, c’est Diego Maradona, c’est la dernière de Leo Messi, et il s’agit d’arrêter net les envahisseurs. Allez l’Argentine. Car jusqu’à notre dernier souffle, nous continuerons de réclamer ce qui est à nous. Nous jouons contre les pirates usurpateurs. Ce n’est pas un match de plus », a déclaré la vice-présidente, dont les propos ont immédiatement fait réagir en raison de la référence directe au conflit territorial opposant l’Argentine et le Royaume-Uni autour des îles Malouines.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
Argentine
Angleterre

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
Argentine Flag Argentine
Angleterre Flag Angleterre
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier