PSG : la sortie forte de Neymar sur son avenir

Voilà qui a le mérite d'être clair. Depuis la prolongation de Kylian Mbappé pour trois saisons supplémentaires avec le Paris Saint-Germain, tous les regards sont désormais braqués sur le mercato estival 2022 que va réaliser le champion de France en titre. Surtout un an après un recrutement XXL, en fin de compte globalement décevant, réalisé par Leonardo et ses équipes, pour attirer Ramos, Wijnaldum, Donnarumma, Hakimi et surtout Messi du côté du Parc des Princes.

Si le sextuple Ballon d'Or est reparti pour une saison de plus en Ligue 1, avec l'ambition de prouver à ses détracteurs qu'il reste le joueur phénoménal du FC Barcelone, le son de cloche est légèrement différent pour Neymar. Désormais âgé de 30 ans, l'Auriverde a perdu de sa superbe ces derniers mois, subissant des critiques toujours plus nombreuses. Comme nous vous le révélions en mars dernier, le Paris SG a proposé l'ancienne star du Barça au club catalan, justement, mais aussi à d'autres écuries du Vieux Continent. Preuve qu'il n'est plus forcément en odeur de sainteté dans la capitale. Pourtant, son contrat court jusqu'en juin 2025.

Neymar campe sur ses positions

Neymar, dont le salaire et la valeur marchande pourraient poser de gros problèmes au club francilien pour lui trouver un point de chute, n'a en tout cas lui pas l'intention de faire ses valises cet été, comme il l'a rappelé ce dimanche, au cours d'un entretien accordé au Canal Football Club. « Mon ambition est toujours la même : remporter tous les titres possibles, a-t-il d'abord lancé. Bien jouer, gagner la Coupe du monde, La Ligue des champions. Ce sont mes ambitions pour la saison prochaine. Gagner la C1 avec Paris peut-être ? Peut-être ? Non, il faut que ce soit avec Paris. J’ai un contrat avec le Paris Saint-Germain, donc il n’y a pas d’autre choix. Oui ce sera avec le PSG. »

Des paroles claires, mais surtout très fortes à l'aube du marché des transferts pour un homme qui devrait une nouvelle fois alimenter cette rubrique de manière régulière. Les propos de l'international brésilien (117 capes, 71 buts) font d'ailleurs échos à d'autres phrases sorties récemment de sa bouche. Une position qui semble se confirmer au fil des semaines. Les supporters du PSG semblent bien partis pour revivre une nouvelle saison avec la MNM pour porter l'attaque du club de leur cœur. À moins que les hautes sphères parisiennes n'en décident autrement, ou que Neymar change radicalement d'avis...