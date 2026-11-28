Combien de temps Mauricio Pochettino va-t-il tenir sur le banc de Manchester United ? La question peut naturellement se poser, tant le début de mandat de l’entraîneur argentin sur le banc des Red Devils n’augure rien de bon pour la suite. Six jours après sa première totalement ratée à Liverpool (4-0), où ils avaient été réduits à 10 après huit minutes de jeu, et 72 heures après le match nul frustrant face au Sporting en Ligue des Champions (2-2), les Mancuniens ont été balayés par Brentford (0-4), à Old Trafford, pour la première rencontre du technicien argentin à domicile…

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Pourtant, Manchester United n’a pas du tout été ridicule lors du premier quart d’heure, loin de là. Les coéquipiers de Bruno Fernandes avaient même le monopole du ballon et s’étaient procurés plusieurs occasions devant la cage de Caoimhin Kelleher. Mais le quatuor Amad-Fernandes-Dorgu-Zirkzee manquait de justesse dans la finition et ne parvenait pas à ouvrir la rencontre, là où les Bees ont fait mouche sur leur première occasion, avec Callum Wilson qui se jouait de Harry Maguire sur son contrôle avant de battre Senne Lammens (19e). La défense mancunienne a ensuite montré les mêmes largesses défensives que face à Liverpool et concédait le but du break après la demi-heure (32e). Avec ce doublé de Wilson, Manchester United enchainait un huitième match d’affilée avec deux buts encaissés. Une première depuis octobre-novembre 1977. En seconde période, les entrées de Shaw, Mbeumo ou encore Cunha n’auront pas suffi à sonner la révolte et MU s’écroulait définitivement devant un public médusé.

La Championship se rapproche déjà…

À l’arrivée, c’est une seconde défaite en autant de matchs de Premier League avec United pour Mauricio Pochettino. Le club mancunien, lui, ne cesse de battre les statistiques alarmantes avec un quatrième match consécutif en première division anglaise où il encaisse trois buts. Une série qui n’était plus arrivée depuis 65 ans chez les Red Devils. « Ça ne donne pas une bonne impression d’enchaîner deux résultats pareilles », a indiqué Pochettino au micro de Sky Sports. Le technicien argentin appelle néanmoins à l’entraide. « Nous devons rester soudés, essayer de redresser la barre et nous améliorer. Telle est notre situation, notre réalité : il n’y a rien à dire. C’est une situation que nous connaissions dès notre arrivée, et ce n’est qu’une question de temps. Les joueurs ont tout mon soutien, mais nous comprenons les supporters. Nous devons nous mobiliser, rester soudés. Nous avons besoin de nos supporters et devons nous concentrer sur les joueurs. Ils doivent être performants et jouer. Nous sommes tous déçus pour différentes raisons et chacun peut avoir un avis différent sur la situation. Le plus important, c’est d’améliorer les choses. »

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Manchester United doit-il déjà licencier Mauricio Pochettino ? OUI : les deux défaites 4-0 prouvent qu'il n'a pas trouvé la recette NON : le mercato arrive, il faut lui laisser du temps Partage ta réponse Génération de l'image en cours

« Nous étions meilleurs que Brentford. Lorsque nous avons encaissé le premier but, nous contrôlions le match. Quand on encaisse un but, cela devient alors plus difficile. Nous avons essayé de marquer et avons commencé à prendre des décisions qui nous ont affectés et ont eu des conséquences. Nous devons instaurer la confiance et être sûrs que, même si nous encaissons un but, nous continuons à jouer de la même manière. C’est normal compte tenu de la situation. Les joueurs ont mon soutien et nous devons rester unis. Nous ressentons la douleur et la responsabilité. En même temps, c’est la réalité : nous devons l’accepter et changer les choses. Nous devons être forts et nous sommes prêts à pousser les joueurs à s’améliorer. » La situation est d’autant plus inquiétante, d’autant plus que Manchester United pourrait être dernier à l’issue de cette 12e journée en cas de victoire de Crystal Palace contre Hull City. Avec seulement huit points depuis le début de cet exercice de Premier League, la Championship se rapproche plus que jamais pour Manchester United…