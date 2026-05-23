Liga : le Real Madrid s’impose contre Bilbao pour la dernière d’Arbeloa, le FC Barcelone finit par une défaite à Valence

C’était soir d’adieu du côté du Real Madrid. Après une saison rythmée par les polémiques, les débats et sans trophée majeur, les Merengues (2e) terminaient leur saison par la réception de Bilbao (12e) à Bernabéu à l’occasion de la 38e journée de Liga. Une rencontre qu’ont notamment débutée David Alaba et Dani Carvajal, pour leurs ultimes minutes sous le maillot du Real. Le latéral droit espagnol, capitaine en ce samedi soir, délivrait un superbe caviar dans le dos de la défense basque pour Gonzalo García, auteur de l’ouverture du score et de son 6e but en championnat (12e, 1-0). Jude Bellingham a ensuite réalisé le break (41e, 2-1) avant que Guruzeta ne redonne espoir aux Basques d’une belle reprise (45e+1, 2-1). En seconde période, Kylian Mbappé a redonné deux buts d’avance aux siens, profitant également de valider son second titre de Pichichi avec son 25e but en championnat. Brahim Díaz sécurisait la victoire des Merengues en fin de match (89e), qui se sont finalement imposés (4-2) dans une soirée riche en émotions.

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Dans le même temps, le FC Barcelone (1er) se rendait à Mestalla pour affronter Valence. Le club ché - à deux points de la Ligue Conference avant le coup d’envoi - pouvait encore espérer une qualification pour les barrages de C4, mais devait d’abord l’emporter face aux hommes d’Hansi Flick et espérait un faux pas de Getafe (7e) et du Rayo Vallecano (8e). Emmenés par Robert Lewandowski, qui disputait sa 193e et dernière rencontre avec les Champions d’Espagne, les Blaugranas ont été mis en difficulté par leur adversaire du soir. Même s’ils ont réussi à prendre l’avantage grâce à un but du Polonais (61e, 0-1), les hommes d’Hansi Flick ont ensuite été renversés en cinq minutes : d’abord par Guerra (66e, 1-1) puis par Rioja (71e, 2-1). Guido Rodriguez scellait la victoire pour le club ché en toute fin de rencontre (90e+7, 3-1). Une défaite qui met un point final à la saison du Barça, qui termine avec tout de même huit unités d’avance sur le Real Madrid. Les Valencians, eux finissent à la 9e position.

Le Celta valide son ticket pour la C3, Majorque et Girona relégués

Dans les sept autres rencontres du multiplex, le Celta de Vigo recevait le FC Séville avec l’objectif de conserver sa 6e place, synonyme de qualification directe pour la Ligue Europa. Mission accomplie pour les Galiciens, qui ont sécurisé leur ticket pour la C3 grâce à leur courte victoire (1-0). Derrière, Getafe (7e), vainqueur d’Osasuna sur le même score (1-0), disputera les qualifications de la Ligue Conférence. Malgré sa victoire sur la pelouse d’Alavés (1-2), le Rayo Vallecano - qui termine 8e - garde encore un immense espoir européen, puisque les Madrilènes pourraient disputer la C3, en cas de victoire face à Crystal Palace en finale de Ligue Conférence mercredi.

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De son côté, la Real Sociedad finit à la 10e place après son nul sur le terrain de l’Espanyol (1-1). Enfin, le nom des deux équipes qui accompagneront Oviedo, derniers et terrassés par Majorque (3-0), en deuxième division est connue : il s’agit de Majorque et de Girona, tenu en échec par Osasuna. Malgré sa défaite contre le Real Betis (2-1), Levante jouera bel et bien en Liga la saison prochaine.

Les résultats du multiplex de 21h :

Real Madrid 4 - 2 Athletic Bilbao : Gonzalo García (12e), Jude Bellingham (41e), Kylian Mbappé (51e) et Brahim Díaz (88e) / Gorka Guruzeta (45e+1) et Urko Izeta (90e+1)

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Valence 3 - 1 FC Barcelone : Javier Guerra (66e), Luis Rioja (71e) et Guido Rodriguez (90e+7) / Robert Lewandowski (61e)

Celta de Vigo 1 - 0 Séville : Ilaix Moriba (51e)

Deportivo Alavés 1 - 2 Rayo Vallecano : Toni Martínez (13e) / Sergio Camello (73e), Randy Nteka (90e)

Espanyol 1 - 1 Real Sociedad : Roberto Fernández (65e) / Orri Óskarsson (29e)

Getafe 1 - 0 Osasuna : Luis Milla (59e)

Girona 1 - 1 Elche : Arnau Martínez (48e) / Álvaro Rodriguez (39e)

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Majorque 3 - 0 Real Oviedo : Pablo Torre (42e), Manu Morlanes (83e) et Vedat Muriqi (88e)

Real Betis 2 - 1 Levante : Abde Ezzalzouli (5e) et Pablo Fornals (69e) / Carlos Espí (45e+1)