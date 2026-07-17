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Jocelyn Blanchard est le nouveau directeur sportif de l’ESTAC

Par Maxime Barbaud
1 min.
Jocelyn Blanchard lors de son passage à Dunkerque @Maxppp

Pour son retour en Ligue 1, l’ESTAC connaît un été animé. En froid avec la direction, Antoine Sibierski a quitté son poste de directeur sportif à l’issue de la saison dernière. Il a filé du côté d’Anderlecht. Pour lui succéder, plusieurs noms ont été cités comme Julien Fournier, Bafé Gomis, Grégory Dupont ou encore Jocelyn Blanchard, comme nous vous le rapportions.

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C’est ce dernier qui a été choisi par Edwin Pindi, le président troyen. Les deux hommes se connaissent bien pour avoir déjà travaillé ensemble du côté de Dunkerque. À la demande du City Group, Brendan MacFarlane avait assuré l’intérim, le temps de trouver la bonne personne à ce poste.

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