Jocelyn Blanchard est le nouveau directeur sportif de l’ESTAC

Pour son retour en Ligue 1, l’ESTAC connaît un été animé. En froid avec la direction, Antoine Sibierski a quitté son poste de directeur sportif à l’issue de la saison dernière. Il a filé du côté d’Anderlecht. Pour lui succéder, plusieurs noms ont été cités comme Julien Fournier, Bafé Gomis, Grégory Dupont ou encore Jocelyn Blanchard, comme nous vous le rapportions.

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𝐉𝐨𝐜𝐞𝐥𝐲𝐧 𝐁𝐥𝐚𝐧𝐜𝐡𝐚𝐫𝐝 𝐞𝐬𝐭 𝐥𝐞 𝐧𝐨𝐮𝐯𝐞𝐚𝐮 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐟 𝐝𝐞 𝐥'𝐄𝐒𝐓𝐀𝐂 !



Fort d'une riche expérience du football professionnel, Jocelyn Blanchard rejoint l'ESTAC afin d'accompagner le développement sportif du club 👉… pic.twitter.com/aDYZqt93jD — ESTAC Troyes (@estac_officiel) July 17, 2026

C’est ce dernier qui a été choisi par Edwin Pindi, le président troyen. Les deux hommes se connaissent bien pour avoir déjà travaillé ensemble du côté de Dunkerque. À la demande du City Group, Brendan MacFarlane avait assuré l’intérim, le temps de trouver la bonne personne à ce poste.