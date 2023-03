LdC : de graves affrontements entre ultras à Naples

À quelques heures du 8e de finale retour de Ligue des Champions entre Naples et l’Eintracht Franfort, des heurts ont opposé les ultras des deux camps entre eux, ainsi que la police. Malgré l’interdiction pour les habitants de la ville allemande d’obtenir des places, plus de 600 supporters ont fait le déplacement dans la grande ville du sud de l’Italie. Le centre-ville est même le théâtre de plusieurs scènes de chaos.

Plusieurs véhicules ont été incendiés, dont une voiture de police. Les forces de l’ordre ont d’abord tenté d’éviter le contact entre les deux camps, subissant au passage des jets d’objets en tout genre, dont des fumigènes et des pétards. D’autres affrontements ont fini par avoir lieu entre des supporters allemands et la police. Des terrasses de bar et des vitrines de commerces ont été détruites, d’après les premières informations.

