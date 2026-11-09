Le rescapé de Crans-Montana Tahirys Dos Santos rebondit à Thionville

L’US Thionville Lusitanos a officialisé l’arrivée de Tahirys Dos Santos. Le latéral gauche est prêté par le FC Metz jusqu’à la fin de la saison 2026/2027. Originaire de Mont-Saint-Martin, le défenseur franco-capverdien est un pur produit de la formation messine, qu’il a intégrée dès l’âge de 8 ans après avoir débuté le football à l’ES Longuyon. Il évoluera désormais sous les ordres de Julien François en Ligue 3.

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Ce prêt marque une nouvelle étape dans le parcours du jeune joueur, qui a été confronté à une terrible épreuve au début de l’année 2026. Alors âgé de 19 ans et défenseur du FC Metz, Tahirys Dos Santos figurait parmi les 115 personnes blessées lors de l’incendie meurtrier d’un bar à Crans-Montana, en Suisse, dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Grièvement brûlé sur environ 30 % du corps, il avait été hospitalisé avant de retrouver progressivement le chemin des terrains quelques mois plus tard. Une nouvelle étape pour le défenseur de 20 ans.