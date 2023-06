Real Madrid : Jude Bellingham explique pourquoi il a recalé tout le monde

La suite après cette publicité

En attendant les éventuelles arrivées de joueurs comme Kylian Mbappé ou Harry Kane, le Real Madrid a déjà enrôlé son premier galactique du mercato. C’est Jude Bellingham, qu’on ne présente plus à ce stade de sa jeune carrière. Pourtant, les Merengues avaient de la concurrence sur ce dossier, puisque Manchester City et Liverpool convoitaient aussi le meneur de jeu des Three Lions. Les Cityzens lui proposaient même un salaire deux fois supérieur à celui qu’il va percevoir en Espagne, selon les médias espagnols. Lors de sa présentation ce jeudi, le désormais ancien joueur du Borussia Dortmund est revenu sur cette décision de signer à Madrid.

« L’argent, ce n’est pas si important, je n’ai pas pensé à ça. Je n’ai jamais choisi une équipe en fonction de l’argent. J’ai parlé avec Dortmund, j’adorais le Real Madrid, je voulais que ça aille vite. Ce n’est pas que les autres équipes ne me plaisaient pas, bien sûr que non, mais j’ai choisi le Real Madrid. C’est un plaisir d’être là, c’est le plus grand club de l’histoire, beaucoup n’ont jamais l’opportunité de jouer ici », a d’abord lancé le joueur formé à Birmingham.

Il n’a pas hésité

« J’ai parlé avec Ancelotti, c’est un coach incroyable. C’est une bonne opportunité pour moi, je suis ravi qu’il me veuille dans son équipe. Le respect qu’il y a pour le Real Madrid en Angleterre est énorme, j’ai vu des matchs, j’ai compris ses succès, j’ai toujours été très intéressé. Je sais qu’ici, j’ai une grande responsabilité. Porter ce maillot, c’est une grosse responsabilité. Le numéro peut peut-être me mettre dans une position peu commode, mais j’ai toujours apprécié Zidane, c’était le meilleur pour moi », a-t-il ensuite ajouté, évoquant ce numéro 5 notamment.

« J’ai toujours été fan du Real Madrid. Quand les joueurs sont sur le terrain, c’est extraordinaire. Je ne sais pas l’expliquer… C’est un club où tu veux toujours aller. C’est passionnant. C’est une opportunité que je ne pouvais pas refuser. Quand mon père m’a dit que le Real Madrid était intéressé… Je ne m’y attendais pas, c’était une sensation incroyable », a conclu le nouveau numéro 5 du Real Madrid. On lui souhaite le même succès qu’un certain Zinedine Zidane…