Devenu en quelques mois le joueur de champ le plus utilisé par Zinédine Zidane en équipe de France, disputant notamment l’intégralité des deux derniers matchs face à l’Italie et à la Turquie, Lucas Da Cunha a brusquement changé de dimension. Une ascension fulgurante qui n’inquiète pourtant pas Côme, où l’environnement paisible permet au milieu de terrain de 25 ans de garder les pieds sur terre. Interrogé par L’Équipe, son directeur sportif Carlalberto Ludi s’est montré totalement serein quant à la gestion de cette nouvelle notoriété pour un élément sous contrat jusqu’en juin 2031 : « il n’y a rien eu de particulier à gérer. Lucas est un garçon intelligent et extrêmement humble. Nous sommes simplement heureux pour lui ».

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Même son de cloche du côté de son entraîneur Cesc Fàbregas, qui veille toutefois à ce que son capitaine digère mentalement l’enchaînement des voyages et l’exposition médiatique : « Lucas est en train de connaître ces dynamiques : le marketing, les belles paroles de Zidane, etc. D’ailleurs, je ne m’attendais pas à ce qu’il joue autant en bleu, en unique sentinelle en plus. De retour ici, il doit se remettre dans notre contexte, c’est un aspect mental. Mais plus il ira aux rassemblements, mieux, il saura gérer tout cela ». Installé tout près du centre d’entraînement et décrit en interne comme un garçon très posé, l’ancien Rennais aborde ainsi la réception de Cagliari avec la même simplicité qu’avant ses débuts internationaux.