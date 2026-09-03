PSG : le Parc des Princes s’offre une nouvelle pelouse venue d’Irlande

Le PSG retrouvera enfin le Parc des Princes vendredi contre Monaco, à l’occasion de la troisième journée de Ligue 1, avec une pelouse entièrement neuve. Deux semaines après la polémique ayant contraint le club à inverser son match contre Rennes en raison d’un gazon trop dégradé, les équipes de Jonathan Calderwood, chef jardinier du PSG depuis treize ans, sont allées chercher une nouvelle pelouse en Irlande. Selon Le Parisien, elles se sont directement rendues sur place pour contrôler sa qualité avant de faire acheminer environ 700 rouleaux de gazon jusqu’à Paris. La pose a ensuite été réalisée en trois jours, les 26, 27 et 28 août, afin de permettre au terrain de s’enraciner avant la réception des Monégasques. Le coût de l’opération n’a pas été dévoilé, mais ce type de travaux est estimé à plus de 500 000 euros.

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Le délai reste particulièrement court puisque seulement sept jours séparent la fin de l’installation du match contre Monaco. Après plusieurs tests effectués avec et sans ballon, les jardiniers parisiens considèrent toutefois que la pelouse est suffisamment prête pour accueillir une rencontre de haut niveau sans mettre les joueurs en danger. Le précédent gazon, semé au début de l’été, avait été fortement endommagé par les épisodes de canicule en région parisienne, au point de rendre impossible la tenue de PSG-Rennes au Parc le 23 août. La rencontre avait finalement été inversée et disputée en Bretagne (2-2). Incapable d’accueillir le match comme prévu initialement, le PSG avait ensuite été sanctionné d’une amende de 150 000 euros par la Commission des compétitions de la Ligue.