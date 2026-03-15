Liga : le FC Barcelone s’amuse face au Séville FC et consolide sa première place

Ce dimanche était une grande journée pour le FC Barcelone. En parallèle des élections présidentielles du club, le Barça recevait le Séville FC dans une rencontre comptant pour la 28e journée de Liga. Après le carton du Real Madrid contre Elche (4-1) ce samedi, les Catalans n’avaient pas d’autres choix que de s’imposer face aux Andalous pour conforter sa première place au classement. Et à quelques jours d’un 8e de finale retour de Ligue des Champions contre Newcastle, Hansi Flick décidait de faire légèrement tourner en titularisant le jeune Xavi Espart (18 ans) au poste de défenseur droit et en laissant Lamine Yamal sur le banc. Malgré ces quelques changements, les Barcelonais ont rapidement pris l’ascendant sur la rencontre.

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Une maîtrise qui n’a pas mis longtemps à se matérialiser au tableau d’affichage. Après une superbe combinaison entre Raphinha et Cancelo, ce dernier était fauché dans la surface avant que le premier ne convertisse le penalty qui en découle (1-0, 9e). Dix minutes, bis repetita : Raphinha profitait d’une main dans la surface pour s’offrir un doublé sur penalty (2-0, 20e). Tout en maîtrise et confortables au tableau d’affichage, les locaux ont déroulé au Camp Nou et Dani Olmo a ensuite été à la conclusion d’un contre rondement mené (3-0, 38e). Au terme d’un premier acte à sens unique, Oso est parvenu à réduire l’écart après avoir été lâché par le jeune Espart, pas vigilant sur l’action (3-1, 45+4e).

Une fête totale pour le FC Barcelone

Malgré ce but sorti de nulle part, rien n’a changé pour les visiteurs et, ce, malgré l’entrée en jeu de Neal Maupay à la mi-temps. De l’autre côté, le Barça a relancé le rouleau compresseur d’entrée et Raphinha s’est offert un triplé avec une frappe puissante et contrée par Gudelj (4-1, 51e). Excellent depuis le début de la rencontre, Joao Cancelo a été récompensé de son superbe match par un but : à l’interception, le Portugais s’en est allé défier Gudelj avant de finir entre les jambes de Vlachodimos (5-1, 61e). En grande forme, les Catalans ont eu d’autres occasions de corser l’addition face à une défense sévillane aux abonnés absents ce dimanche. Pourtant, Araujo (69e), Olmo (76e) et Lewandowski (78e) ne parvenaient pas à inscrire ce sixième but. Le Polonais, intéressant ce dimanche, n’a pas été en réussite face au but comme en témoigne son face-à-face raté en fin de match (84e).

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En face, Séville a sauvé l’honneur avec la réduction de l’écart de Djibril Sow (5-2, 90+2e) de la tête. L’autre grand événement de cette après-midi joyeuse en Catalogne a été le retour de Gavi sur les terrains, 203 jours après sa blessure. Le milieu espagnol est rentré en jeu à la 81e minute à la place de Raphinha, homme du match. A l’aller, Séville avait mis 4-1 aux Catalans. Ce dimanche, les Blaugranas ont pris leur revanche avec la manière (5-2). Avec ce succès précieux, le Barça consolide sa première place et reprend quatre longueurs d’avance sur le Real Madrid. Les coéquipiers de Pedri font également le plein de confiance avant le match face à Newcastle. De son côté, Séville stagne à la 14e place.