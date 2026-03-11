Le PSG se venge de Chelsea

L’heure de vérité a sonné pour le Paris Saint-Germain qui joue déjà l’un des matches les plus importants de sa saison face à Chelsea. Ce 1/8e de finale aller de la Ligue des Champions nous offre au Parc des Princes une affiche de rêve face au club londonien, aux allures de remake de la dernière finale de la Coupe du Monde des Clubs perdue 3-0 par la bande de Luis Enrique. Comme la saison dernière, où ils avaient éjecté Liverpool à ce même stade de la compétition, les Parisiens ont pour habitude de monter en puissance au printemps. Mais attention, la tâche ne sera pas aisée face à des Blues en pleine bourre.

Chelsea débarque dans la capitale fort d’un cinglant 4-1 infligé à Aston Villa en Premier League ce mercredi, porté par un João Pedro en état de grâce. De plus, les statistiques plantent le décor d’un match ouvert : le PSG a systématiquement encaissé au moins un but au Parc des Princes en C1 cette saison, tandis que Chelsea a trouvé le chemin des filets lors de tous ses déplacements européens. Entre un Liam Rosenior qui connait parfaitement le PSG pour l’avoir affronté en Ligue 1 du temps où il était l’entraineur de Strasbourg et une équipe parisienne qui devrait récupérer Ousmane Dembelé, l’affrontement s’annonce épique.

Parmi les nombreux paris proposés par Winamax pour ce PSG - Chelsea, voici les 3 cotes qui ont retenu l’attention de notre rédaction au vu des dynamiques des deux équipes :

Les deux équipes marquent et le PSG l’emporte, cote à 2,70

C’est sans doute le scénario le plus logique au vu des statistiques de cette saison. Paris est devenue une machine à gagner à domicile en phase à élimination directe et a programmé son pic de forme pour ce mois-ci. Cependant, la défense parisienne n’est pas imperméable au Parc des Princes en Ligue des Champions (100% des matchs avec au moins un but encaissé). Face à une équipe de Chelsea qui marque toujours à l’extérieur, voir les deux équipes trouver le chemin des filets est une quasi-certitude. Combiné à la victoire finale du PSG, cela donne une cote très attractive à 2,70.

But de João Pedro face au PSG, cote à 3,45

L’attaquant brésilien de Chelsea marche sur l’eau en ce moment. Auteur d’un triplé retentissant ce mercredi face à Aston Villa en Premier League, João Pedro, qui reste également sur trois buts lors des trois derniers matches de Ligue des Champions dont un doublé à Naples, arrive au Parc des Princes avec le plein de confiance. Sa vitesse et sa justesse technique risquent de poser d’énormes problèmes à l’arrière-garde parisienne. Face à une défense du PSG qui concède régulièrement des occasions sur la scène européenne, miser sur le buteur providentiel des Blues (qui avait d’ailleurs marqué lors de la finale de la Coupe du Monde des clubs l’été dernier) à 3,45 est un excellent coup à tenter, d’autant plus que votre pari est remboursé en cash s’il ne passe pas.

Le PSG l’emporte 2-1, 3-1 ou 4-1, cote à 4,10

Ce pari multichoix s’inscrit parfaitement dans la narration de cette rencontre. Vous croyez à la victoire de la bande à Luis Enrique, mais vous êtes convaincus que Chelsea sauvera l’honneur au vu de leur forme offensive ? Ce pari est fait pour vous. En couvrant trois scores très probables (une victoire courte 2-1, une victoire maîtrisée 3-1 ou un festival 4-1), vous vous assurez une cote magnifique à plus de 4,00. Le PSG gagne, encaisse son but habituel, et vous encaissez le pactole.

