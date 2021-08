MU : la pique de la compagne de Cristiano Ronaldo à Carlo Ancelotti

La suite après cette publicité

Après l'officialisation du retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United, toutes les rumeurs autour du nouveau club de la superstar portugaise se sont subitement éteintes. Certaines l'envoyaient à Manchester City, éternel rival du club qui l'a fait grandir, et d'autres évoquaient un retour au Real Madrid, mais l'entraîneur merengue Carlo Ancelotti avait rapidement mis fin à ces spéculations sur Twitter : «Cristiano est une légende du Real Madrid et il a tout mon amour et tout mon respect. Je n'ai jamais envisagé de le signer. Nous regardons de l'avant».

Sur le post Instagram du média espagnol El Chiringuito annonçant le transfert de CR7 chez les Red Devils, la compagne de l'international aux 179 sélections Georginia Rodriguez n'a pas hésité à envoyer une petite pique au tacticien italien après ses déclarations : «J'espère qu'Ancelotti ne le niera pas cette fois», a-t-elle réagi en commentaire.