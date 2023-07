PSG : rencontre décisive à venir entre Luis Enrique et Neymar Jr

La suite après cette publicité

Décidément l’actualité autour du Paris Saint-Germain ne cesse d’être mouvementée en cette première semaine de juillet. Entre les officialisations des premiers recrues (Milan Škriniar, Marcos Asensio, Manuel Ugarte), la conférence de presse pour présenter Luis Enrique en tant que nouvel entraîneur parisien ou les nombreux rebondissements dans le dossier Kylian Mbappé avec les sorties médiatiques houleuses du président Nasser al-Khelaïfi, le club de la Capitale n’en finit plus de faire les gros titres. Mais une autre affaire prend aussi les projecteurs : l’avenir de Neymar Jr. au PSG. Si l’arrivée de Luis Enrique, qu’il a côtoyé au FC Barcelone, peut changer la donne, un départ est loin d’être impossible.

D’après les informations du média espagnol Relevo, une rencontre entre l’entraîneur espagnol Luis Enrique et la star brésilienne Neymar Jr est prévue dans les prochains jours. L’objectif de cet entretien sera de connaître les envies de toutes les parties impliquées afin de fixer quelle direction prendre pour le club et le joueur. Luis Enrique pourrait en profiter pour convaincre Neymar de rester à Paris mais les intérêts provenant de l’étranger pour l’ancienne gloire de Santos sont bien concrets. Pour rappel, le Brésilien de 31 ans n’était à l’origine pas opposé à un départ du club parisien cet été.

La MLS rôde toujours…

Toujours selon les indiscrétions du site Relevo, les contacts entre l’entourage de Neymar et la MLS se poursuivent depuis plusieurs semaines. Mais pour rappel, les clubs américains ne sont pas les seuls à surveiller la situation du Brésilien de 31 ans. Des intérêts de Chelsea et de Newcastle avaient déjà mentionnés l’été dernier. Puis, nous vous révélions en exclusivité dès le 24 avril que Manchester United était intéressé et prêt à tenter le coup pour la signature de Neymar. L’entourage de Ney avait même été approché dans ce dossier grandement lié à la future vente du club anglais au Qatar et au Prince Jassim bin Hamad Al Thani, ainsi qu’aux partenaires commerciaux qu’entretient le joueur brésilien à Doha.

En mai dernier, nous vous disions aussi que l’entourage de Neymar avait également été sondé par un club saoudien. Une grosse offre avait même été proposé à l’entourage du numéro 10, elle avoisinait près de 400 millions selon nos informations. Ce que l’ancien joueur du Barça avait décliné puisque son objectif - à l’époque - restait soit le PSG, soit Manchester United. À voir désormais de quoi seront fait les prochains jours puisque Neymar signera son grand retour à l’entraînement ce lundi. Tout devrait vraisemblablement s’accélérer dans les semaines suivantes.