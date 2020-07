PSG-OL : la réaction à chaud de Rudi Garcia

En finale de Coupe de la Ligue BKT vendredi soir, l'Olympique Lyonnais s'est incliné aux tirs au but contre le Paris Saint-Germain (0-0, 5-6 t.a.b.), au Stade de France. Interrogé par Canal + Sport après la rencontre, Rudi Garcia a tout de même fait part de sa satisfaction : «c'est très bien ce qu'on a fait, l'organisation. On aurait pu être un peu plus juste sur quelques transitions et poser un peu plus de problèmes au niveau des occasions de but. Mais bon, voilà... Les tirs au but, c'est un exercice technique, ils ont été meilleurs que nous parce qu'ils ont tous marqué et puis Navas est parti une fois du bon côté. Au niveau des enseignements, ça doit donner confiance au groupe et montrer qu'on est capables de rivaliser avec l'une des meilleures équipes d'Europe si ce n'est la meilleure.»

Et l'entraîneur rhodanien a enchaîné sur les conditions particulières de cette rencontre. «J'aurais bien fait un sixième changement mais comme Antho Lopes avait mal à un mollet, je n'ai pas voulu prendre le risque de me retrouver à la séance de tirs au but avec un gardien diminué, finalement il allait bien. Encore une fois, on a vu combien les cinq changements étaient importants parce que même au bout de 90 minutes, c'était difficile. Pour un match de reprise avec une telle chaleur, ce n'était pas évident. Les deux équipes ont quand même été pas si mal que ça on va dire», a conclu l'ancien coach de l'OM. Prochaine étape pour l'OL, le huitième de finale retour de Ligue des Champions contre la Juventus vendredi.