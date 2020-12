Maciej Rybus prolonge au Lokomotiv Moscou

Le contrat du défenseur du Lokomotiv Moscou Maciej Rybus, 31 ans, a été automatiquement prolongé jusqu'à la fin de la saison 2021/22, annonce le club dans un bref communiqué.

La suite après cette publicité

Transféré de l'Olympique Lyonnais au Lokomotiv à l'été 2017 (1,75 M€), le Polonais a disputé 97 matches en trois saisons et demie (2 buts) et est devenu champion de Russie, ainsi que vainqueur de la Coupe et de la Super Coupe nationale.