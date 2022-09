Liga : Ez Abde et Osasuna arrachent la victoire face au Rayo

Après la victoire du Real Madrid et du FC Barcelone, la quatrième journée de Liga se poursuivait, ce dimanche à 14 heures, avec une affiche entre Osasuna et le Rayo. Neuvièmes au coup d'envoi, les Gorritxoak avaient pour ambition de décrocher un troisième succès en quatre rencontres. De son côté, le club madrilène, treizième, comptait se relancer après sa défaite (0-2) face à Majorque le week-end dernier. Dans l'antre d'El Sadar à Pampelune, les hommes d'Andoni Iraola ne parvenaient cependant pas à se montrer dangereux sur les buts d'Osasuna. Pire encore, ils concédaient même les plus grosses situations, sans pour autant craquer.

Tenu en échec à la pause, le Rayo s'inclinait finalement au retour des vestiaires quant Oroz trouvait l'ouverture (1-0, 54e). Piqués à vif, les visiteurs réagissaient quelques instants plus tard. À l'entrée du dernier quart d'heure, Lejeune convertissait parfaitement son coup franc et remettait les deux équipes à égalité. En fin de rencontre, Ez Abde, prêté par le Barça à Osasuna, faisait son entrée en jeu. Décisif pour sa première sortie, il trouvait Ruben Garcia qui donnait l'avantage aux siens (2-1, 90e). Avec ce résultat (2-1), le Rayo Vallecano reste treizième. Osasuna est désormais quatrième.

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI d'Osasuna

Estos son los rojillos escogidos por Jagoba Arrasate para buscar el triunfo en El Sadar.#OsasunaRayo pic.twitter.com/JA58lK0dXq — C. A. OSASUNA (@Osasuna) September 4, 2022

Le XI du Rayo