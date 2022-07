Manchester United : rien ne s'arrange pour Raphaël Varane

La suite après cette publicité

Depuis plusieurs semaines, le dossier Cristiano Ronaldo prend beaucoup de place au sein de Manchester United. Pourtant, au-delà du mercato, Erik ten Hag doit modeler sa composition d'équipe avant de débuter sa première saison en tant que manager principal des Red Devils. Et le Néerlandais a déjà un premier casse-tête à régler : sa charnière centrale. Raphaël Varane, débarqué l'été dernier après une décennie passée au Real Madrid, n'est plus assuré d'être le titulaire dans la défense centrale mancunienne.

Déjà victime d'une première saison difficile après une blessure survenue avec les Bleus en octobre dernier qui l'avait fait manqué trois matches, l'ex-Madrilène avait rechuté contre Tottenham, manquant ainsi huit rencontres. Également victime d'une douleur à l'estomac, des symptômes du Covid-19 et d'autres problèmes musculaires, Varane a été absent durant 282 jours au total, manquant ainsi plus d'un tiers des matches de Man United la saison dernière.

Des blessures qui ont poussé United à recruter

De nouveau blessé avec les Bleus lors de la défaite contre le Danemark, en juin dernier (1-2), Raphaël Varane avait récemment assuré vouloir marquer un nouveau départ cette saison. «Je ne regrette pas (d'avoir quitté Madrid). Dans le football, il faut se remettre en question et essayer de s'améliorer (...) C'est une nouvelle saison. Un nouveau départ. La confiance est importante et nous l'avons perdu lorsque nous avons perdu certains matchs. Mais je pense que nous avons un grand potentiel», expliquait-il, début juillet, à la BBC.

Problème, Varane a manqué les matches de pré-saison contre le Melbourne Victory et Crystal Palace cet été et n'a joué que 68 minutes au total, contre Liverpool et Crystal Palace. Son manque de condition physique obligerait Ten Hag à le placer au quatrième choix dans sa hiérarchie, selon le Manchester Evening News, derrière Harry Maguire, Victor Lindelöf et la nouvelle recrue Lisandro Martínez, que l'ex-coach de l'Ajax Amsterdam a souhaité récupéré contre 57,37 millions d'euros.

Erik ten Hag met la pression

Pendant la tournée estivale, Erik ten Hag a d'ailleurs installé Lisandro Martínez en position d'axe gauche et souhaite en faire son titulaire. «Il n'est pas le plus grand, mais il est très bon dans les airs. Je n'ai pas de souci avec ça. Bien sûr, il faut un bon équilibre. Il a un bon timing. Je pense qu'il s'adaptera très bien à Manchester United et à la façon dont nous jouons. Nous le faisons venir non pas pour renforcer l'effectif, mais l'équipe première», avait-il rapidement prévenu en conférence de presse, après la victoire contre le Melbourne Victory (4-1).

En revanche, le Néerlandais reste plus nuancé pour Harry Maguire. «Je pense qu'il peut débuter. Il l'a prouvé dans le passé, mais il doit aussi le prouver dans le présent et dans l'avenir. Je le soutiendrai partout où je le pourrai. Mais, il doit se débrouiller seul et il a les qualités pour le faire. Harry est vraiment impressionnant et j'attends beaucoup de lui, mais il y a aussi une concurrence interne». Avant le dernier stage en Norvège contre l'Atlético de Madrid, puis à Old Trafford, pour la dernière répétition de la saison face au Rayo Vallecano, Raphaël Varane n'a pas été retenu, sans précision de la part du club. De quoi compliquer l'été du Français, alors que les Bleus ont rendez-vous le 22 novembre prochain pour entamer la Coupe du monde 2022, au Qatar.