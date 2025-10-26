Vinicius Jr a vanné Lamine Yamal !

Clasico très tendu, et conclu sur une victoire du Real Madrid sur le score de 2-1. En fin de rencontre, les esprits se sont échauffés entre les joueurs des deux équipes, sous fond de déclarations de Lamine Yamal qui ont mis le feu aux poudres à Madrid ces derniers jours.

Les images de DAZN Espagne ont d’ailleurs montré que Vinicius Jr a vanné son homologue barcelonais sur sa mauvaise prestation pendant le match. « Que des passes en retrait, que des passes en retrait », a lancé le Brésilien à l’Espagnol, auteur d’un match particulièrement compliqué.