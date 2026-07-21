Mercato : ça brûle pour Maxence Lacroix à Chelsea !

Auteur d’une saison convaincante avec Crystal Palace et récent international français lors de la Coupe du Monde 2026, le défenseur central tricolore de 26 ans est plus que jamais dans le viseur de Chelsea. Depuis quelques semaines déjà, la presse anglaise est convaincue que les Blues misent sur le Français pour reconstruire leur secteur défensif, et qu’ils sont prêts à mettre beaucoup d’argent sur la table.

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Il faut dire qu’il a fait sensation en Angleterre cette saison. Avec son profil athlétique, sa rigueur et sa puissance dans les un-contre-un, celui qu’on a vu à trois reprises avec les Bleus en terres américaines cet été, il devrait donc être l’objet d’un gros transfert. Surtout que Crystal Palace ne compte pas brader Maxence Lacroix…

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Un transfert XXL

Comme l’indique RMC Sport et le Daily Mail, les deux clubs négocient. Crystal Palace a fixé le prix du défenseur de 26 ans à 70 millions d’euros, alors que pour l’instant, Chelsea n’a proposé "que" 65 millions d’euros. Les deux parties ne sont donc pas très loin de s’entendre, et les pensionnaires de Stamford Bridge pourraient rajouter quelques bonus qui leur permettraient d’atteindre ces 70 millions d’euros.

Autant dire qu’un accord pourrait être trouvé assez rapidement, et qu’on est a priori dans les derniers instants de cette négociation qui est allée plutôt vite. Crystal Palace, qui a recruté le joueur à Wolfsbourg pour 18 millions d’euros il y a deux ans, ferait une belle plus-value. Le défenseur tricolore lui ne devrait pas avoir trop de soucis pour se mettre d’accord avec les Blues, et il souhaite bel et bien quitter les Eagles. Un dossier qui pourrait donc se conclure rapidement…