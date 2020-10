PSG : Kylian Mbappé, joueur le plus rapide d'Europe

On le sait, Kylian Mbappé est l'un des joueurs actuels avec le plus gros potentiel. Du haut de ses 21 ans, il est convoité par les plus grands clubs européens pour ses qualités de serial buteur ainsi que pour sa vitesse. C'est d'ailleurs dans ce dernier domaine que le Français s'est le plus illustré lors de la dernière édition de la Ligue des Champions.

Et notamment lors de la finale de la Ligue des Champions et la défaite du PSG contre le Bayern Munich. S'il a raté de nombreuses occasions, il a pu montrer ses qualités de sprinteur. Ainsi, à l'occasion de cette rencontre, le champion du monde 2018 a été flashé à 33,98 km/h, soit plus que quiconque en C1 et plus que sa célèbre accélération contre l'Argentine (32,4 km/h). Dans ce classement, il devance Lukas Klostermann de Leipzig (33,82 km/h) et Hans Hateboer de l'Atalanta (33,71 km/h).