PSG : la réponse osée de Lucas Hernandez sur Mbappé

La suite après cette publicité

Fraîchement débarqué dans la capitale, Lucas Hernandez n’a pas fait que des heureux. Né à Marseille, le défenseur gaucher va devoir mettre tout le monde d’accord sur les pelouses pour se sentir vraiment chez lui. Actuellement au Japon, dans le cadre de la pré-saison du Paris Saint-Germain, l’ancien du Bayern Munich apprend à connaître ses nouveaux coéquipiers. Proche de Kylian Mbappé, Lucas Hernandez ne peut néanmoins le côtoyer, ce premier étant écarté de la tournée en Asie.

Interrogé par L’Équipe, Lucas Hernandez a évoqué le cas Kylian Mbappé de manière très honnête : «Je connais très bien Kylian, c’est un super ami. Après, ce sont des choses qui ne m’appartiennent pas, c’est davantage une question pour le club. C’est une évidence qu’il vaut mieux l’avoir avec soi. On va voir ce qu’il va se passer». L’ancien bavarois le sait, sportivement, se priver du Bondynois reste un pari osé. Cela dit, le PSG ne semble pas parti pour faire demi-tour, Nasser al-Khelaïfi et les siens ne souhaitant plus faire de cadeaux à leur star vedette.

À lire

PSG : la grosse sortie médiatique de Lucas Hernandez sur son passé marseillais