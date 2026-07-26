Espagne : la punchline de Luis de la Fuente sur Cubarsí et Laporte

Quelques jours après avoir marqué l’histoire du football espagnol avec un doublé Euro 2024 et Coupe du Monde 2026, Luis de la Fuente s’est longuement confié dans les colonnes du journal AS pour revenir sur les clés du succès de la Roja. Le sélectionneur espagnol est aujourd’hui considéré comme l’un des entraîneurs les plus respectés du moment après avoir imposé un style basé sur la possession, la maîtrise collective et une grande solidité défensive. Dans cet entretien, il a notamment évoqué l’importance de ses défenseurs dans la construction du jeu, en plaçant deux joueurs au centre de son analyse : Pau Cubarsí et Aymeric Laporte.

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Interrogé sur la capacité de l’Espagne à contrôler ses rencontres, Luis de la Fuente n’a pas hésité à mettre en avant la qualité technique de ses centraux. « Il n’y a pas de milieu de terrain qui joue mieux le ballon que Cubarsí et Laporte », a-t-il affirmé, soulignant ainsi leur influence dans la première relance et leur capacité à donner le rythme aux offensives espagnoles. Le technicien de 65 ans souhaite d’ailleurs rester à la tête de la Roja : « j’espère renouveler l’expérience dans quatre ans, car cette édition a été unique. Pour le bonheur, pour l’expérience, et puis, pour savourer un tel succès et le partager avec tout le pays. Penser à la Coupe du Monde 2030 ? Je suis très court-termiste. Et ce sur quoi nous nous concentrons, c’est ce qui se passera en septembre. C’est le plus important pour nous. Nous ne pensons qu’à la prochaine compétition ».