Waël Mohya, le phénomène de 17 ans qui rend déjà fou l’Allemagne

Le début de saison du Borussia Mönchengladbach est particulièrement dramatique. Derniers de Bundesliga, les Fohlen ont débuté avec six défaites en six matches. Toutefois vendredi, le club coaché par Alexander Blessin a enfin décroché sa première victoire contre Stuttgart. Un succès 3-2 qui porte le sceau de Waël Mohya. Buteur et auteur d’une passe décisive pour Shuto Machino, le jeune milieu offensif prouve qu’il est l’homme clé de son équipe. Auteur de 3 buts et 1 passe décisive sur les 8 matches qu’il a ddisputéscette saison, le natif de Mettmann s’impose doucement comme un titulaire à 17 ans. La saison de la consécration pour lui.

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Le nouveau phénomène de la Bundesliga

Arrivé à 8 ans du côté du Borussia Mönchengladbach, Waël Mohya est un prodige doté d’une grande précocité. Doué techniquement, disposant d’un centre de gravité bas, d’une aisance avec le ballon, une ambidextrie et d’une réelle efficacité, il a vite conquis tout le monde du côté des Borussen. Il est logiquement devenu à 16 ans, 9 mois et 28 jours, le plus jeune joueur de l’histoire du Borussia Mönchengladbach. Joker précieux la saison dernière (2 buts et 1 passe décisive en 17 matches), il prend désormais une tout autre dimension.

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« Il gère à merveille le rôle de grand espoir du Borussia. Il est incroyablement bien élevé, issu d’une famille formidable, et bien sûr, nous restons attentifs à la façon dont il gère cette situation. Cela ne nous inquiète pas. Il est un modèle pour tous ceux qui viendront après lui, leur montrant comment garder les pieds sur terre», a déclaré le directeur sportif Rouven Schröder dans l’émission Doppelpass sur Sport1. En parallèle, les dirigeants du club allemand essayent de le prolonger puisque son contrat s’achève en juin 2028.

Les quatre cadors allemands sont sur le coup

«Nous sommes en contact avec lui, ses parents et son agent. Waël est parfaitement serein et se sent, pour ainsi dire, comme un jeune Poulain. Mais une chose est claire : il ne jouera pas toute sa vie au Borussia Mönchengladbach. On ne peut pas échapper à la nécessité de générer des excédents de transferts. Ce n’est pas toujours ce que les supporters veulent entendre», a ajouté Rouven Schröder. Et justement, cette situation pousse plusieurs gros clubs à se positionner. Selon Sky Sport Germany, le Bayern Munich est particulièrement sous le charme du joueur.

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Toutefois, le Rekordmeister n’est pas seul sur le coup puisque le Borussia Dortmund, le Bayer Leverkusen et le RB Leipzig sont également placés. Un dossier qui a peu de chance d’aboutir cet hiver, mais qui pourrait être l’un des grands sujets de l’été. International U21 allemand, Waël Mohya est également courtisé en sélection puisque le Maroc essaye de convaincre le binational depuis plusieurs mois. «Il y a eu des contacts, oui. Mais je ne peux pas en dire plus. Je n’ai pas encore pris de décision et je prends mon temps.» avait-il confié en mars dernier dans une interview pour Kicker. Le phénomène Waël Mohya est en train de prendre une autre dimension en Allemagne et tout le monde est sous le charme.