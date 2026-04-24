La Roma annonce le départ de Claudio Ranieri

Le conflit entre Claudio Ranieri et Gian Piero Gasperini a eu raison du premier nommé. Le conseiller sportif du club s’en va. L’annonce a été officialisée par la Louve ce vendredi. «L’AS Roma annonce la fin de sa collaboration avec Claudio Ranieri. Le club tient à remercier Claudio pour sa contribution significative. Il a su guider l’équipe durant une période très difficile et nous lui serons toujours reconnaissants de ses efforts.»

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Alors que le début de leur relation s’était noué sous les meilleurs auspices, plusieurs décisions ont vite mis en lumière des désaccords avec en point d’orgue le dernier mercato où le technicien réclamait des joueurs expérimentés, là où Ranieri préférait inclure de jeunes éléments à potentiel. «Nous avons pleinement confiance dans la voie qui nous attend sous la direction technique de Gian Piero Gasperini, avec l’objectif commun de croître, de nous améliorer et d’obtenir des résultats dignes de notre histoire», conclut le communiqué de la Roma, actuellement 6e de Serie A.